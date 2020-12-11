Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (11 Aralık)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım. Bu hafta BİM'e gelen teknolojik ürünler ve A101'e gelen teknolojik ürünler oldukça dikkat çekici görünmekte.

Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var. BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları ile vatandaşlar uygun fiyata teknolojik ürünleri satın alabiliyor. Lafı daha fazla uzatmadan ürünlere göz atalım.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta BİM mağzalarına sadece bir adet teknolojik ürün geldi.

Dijitsu 32 inç Uydu Alıcılı Smart TV

Dijitsu marka 32 inç akıllı televizyon 1.399 TL'den satışa sunuldu.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

A101'e bu hafta de yepyeni ürünler geldi.

Toshiba 49LL2A63DT 49" Full HD Smart LED TV

Toshiba 49LL2A63DT 49" Full HD Smart LED TV'nin kullanışlı özellikleri arasında dahili HD uydu alıcısı, 3 adet HDMI ve 2 adet USB media player girişi bulunuyor. Ücretsiz montaj ve 3 yıl Vestel garanti sunuluyor. Bu ürün 2.999 TL fiyatıyla tüm A101 marketlerinde.

Hi Level HL39DAL13 39'' HD Android Smart Uydu Alıcılı TV

Dahili uydu alıcısı, dahili Wi-Fi bağlantısının yanında 3 adet HDMI ve 2 adet USB giriş özellikleri ile keyifli vakit geçirmeye olanak sağlayan Hi Level HL39DAL13 39'' HD Android Smart Uydu Alıcılı TV bu haftanın cazip teknolojik ürünleri arasında yerini alıyor. 2 yıl Sunny garanti kapsamındaki ürün 1.999 TL fiyatıyla A101 marketlerinde.

Oyuncu Aksesuarları, Mi Band 3 ve Dahası

Reeder P13 Blue Cep Telefonu 6.1" HD ekranı, yüz tanıma ve parmak izi okuyucu özellikleri ile kullanımı son derece keyifli bir ürün. 3 GB RAM, 16 GB dâhili hafızası (128 GB arttırılabilir hafıza) sayesinde bilgileri güvenle saklayabilen telefon, 5 MP ön kamerası ve 8 MP arka kamerası ile en güzel anıları ölümsüzleştiriyor. Kaçırılmayacak cep telefonu, 2 yıl garantisi ve 1.499 TL fiyatıyla bu hafta A101 marketlerinde.

Bu hafta A101 mağazalarına gelen oyuncu aksesuarlarının hepsi Piranha marka. Piranha’nın oyuncu klavyesi 39.95 TL’den satışa sunulurken oyuncu mouse modeli ise 34.95 TL’den satışta. Hemen aşağıda yer alan görselden detaylara bakabilirsiniz.

Sizler gelen ürünler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! Telegram kanalımıza katılarak hem sorular sorabilir hem de teknolojik ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Telegram kanalımıza burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.