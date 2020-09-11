Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (11 Eylül)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım. Bu hafta BİM'e gelen teknolojik ürünler ve A101'e gelen teknolojik ürünler oldukça dikkat çekici görünmekte.

Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var. BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları ile vatandaşlar uygun fiyata teknolojik ürünleri satın alabiliyor. Lafı daha fazla uzatmadan ürünlere göz atalım.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta BİM mağazalarına pek fazla teknolojik ürün gelmedi.

Elite 65t Tam Kablosuz Kulaklık

4 mikrofon, Bluetooth 5.0, şarj ünitesi ile 15 saate kadar pil ömrü ve pasif gürültü önleme özellikleri ile dikkat çeken Elite 65t Tam Kablosuz Kulaklık 4.999 TL'den satışa çıktı.

Yazıcı, Wireless Mouse ve dahası

HP marka kablosuz mouse 69.90 TL'den satışa sunuldu. HP Wifi yazıcı 299 TL'den satışta. Aşağıda yer alan görselden göz atabilirsiniz.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

A101 mağazalarına her hafta olduğu gibi bu hafta da pek çok teknolojik ürün geldi.

Toshiba 65UL2063DT 65" Ultra HD Smart Led TV

Toshiba 65UL2063DT 65" Ultra HD Smart Led TV'nin 4K Ultra HD uydu alıcısı, 3 adet HDMI ve 2 adet USB media player girişi bulunuyor. Ürün 3 yıl Vestel garantisi ile 4.999 TL’den tüm A101 marketlerinde.

Toshiba 49LL2A63DT 49" Full HD Smart LED TV

Toshiba 49LL2A63DT 49" Full HD Smart LED TV ise dahili HD uydu alıcısı, 3 adet HDMI ve 2 adet USB media player girişine sahip. Vestel güvencesinde 3 yıl garanti sunan televizyon ücretsiz montaj hizmeti ve 2.799 TL fiyatıyla tüm A101 marketlerinde müşterilerle buluşuyor.

Lenovo Ideapad 3 Notebook / Lenovo E-10 Tablet

Lenovo Ideapad 3 Notebook A101 marketlerinin raflarında dikkat çekiyor. Windows 10’lu modern dizüstü bilgisayar, inceliği ve hafifliği sayesinde istenilen her yerde rahatlıkla kullanılabiliyor. AMD 3020E işlemcisi, 15.6" HD ekranı, 4 GB RAM ve 128 GB SSD kartı bulunan mükemmel ürün 1.999 TL fiyatıyla tüm A101 marketlerinden satın alınabiliyor.

10.1" HD ekranı, 1.3 GHz işlemcisi ve 4850 mAh pil kapasitesinin yanı sıra 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanına da sahip olan Lenovo E-10 tablet 2 yıl garantisiyle birlikte 899 TL’den A101 marketlerinde satışa sunuluyor.

Kulaklık, Şarj Cihazı ve dahası

Piranha Smart TV Akıllı Kumanda, sesli komut verme, Akıllı TV, Android TV Box, tablet, PC, projektör ile bağlanabilme özelliklerine sahip. 49,95 TL gibi son derece cazip bir fiyata satılan ürün 2 yıl garantisiyle birlikte 10 Eylül’den itibaren tüm A101 marketlerinde yerini alıyor.

Piranha Bluetooth Kulaklık da bu haftanın cazip ürünlerinden. 3 saate varan şarjlı kullanımı, tere dayanıklı aparatı sayesinde kolay kullanım sağlayan ürün 39,95 TL fiyatı ile satışa çıkıyor.

Piranha Kablosuz Masaüstü Şarj Aleti, şarj bitme endişesi olmadan vakit geçirmeye olanak sağlıyor. 10W gücü, tak çalıştır özelliği ile hayatı kolaylaştıran ürün sadece 34,95 TL.

Sizler gelen ürünler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!