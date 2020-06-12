Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (12 Haziran)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım. Bu hafta BİM'e gelen teknolojik ürünler ve A101'e gelen teknolojik ürünler oldukça dikkat çekici görünmekte.

Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var. BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları ile vatandaşlar uygun fiyata teknolojik ürünleri satın alabiliyor.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta BİM'e pek çok teknolojik ürün geldi.

Dijitsu 50" FHD Uydu Alıcılı Televizyon

Dijitsu marka televizyon fiyatı ile dikkatleri üzerine çekmekte. 50 inç 3840x2160 4K UHD çözünürlüğündeki cihaz 1.999TL'den mağazalarda müşteriler ile buluşuyor.

Drone Corby SD01

Havada sabit kalabilen ve otomatik kalkış-iniş yapabilen Corby marka drone 199 TL'den satışa çıktı.

Smart Pro Akıllı Bileklik

Smart Pro marka akıllı bileklik 49.90 TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Cihaz 15 güne kadar bekleme süresine sahip.

Dexim Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh

Dexim marka 10.000 mAh kapasiteye sahip powerbank 49.90 TL'den satışta.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

A101 marketlere bu hafta geçtiğimiz hafta da olduğu gibi birden fazla teknolojik ürün geldi. Televizyondan USB belleğe kadar uygun fiyatlı ürünler mağazalarda yerini aldı.

Samsung 55RU7300 55" UHD Curved TV

Samsung 55RU7300 55" UHD Curved TV, 4K Ultra HD görüntü kalitesi, dâhili Wi-Fi bağlantısının yanında 3 adet HDMI ve 2 adet USB girişi özellikleri ile keyifli vakit geçirmeye olanak sağlıyor. Cihaz 4.499 TL fiyat etiketi ile satışta.

Hi Level 49'' Ultra HD Android Smart Led TV / Elton EL32DAB3037 32" Uydu Alıcılı Led Tv

HI-LEVEL 49" ULTRA HD ANDROID SMART LED TV dahili UHD uydu alıcısı, 3 HDMI ve 2 adet USB girişi, 4 çekirdekli android işlemcisi ile evlerdeki keyfi ikiye katlıyor. 2 yıl Sunny garantisi olan televizyon 2.099 TL’den alıcıları ile buluşuyor.

Elton EL32DAB3037 32" Uydu Alıcılı Led Tv, Dahili uydu alıcısı, 2 adet HDMI girişi, 1 adet USB girişi ve 2x8 W ses çıkışı gibi birçok özelliği dışında 2 yıl Sunny güvencesiyle satışta. Ürün sadece 899 TL fiyatıyla raflarda yerini aldı.

Samsung Galaxy A2 Core

Samsung Galaxy A2 Core, 5” Qhd TFT ekranı, 1.6 GHz Joshua Octa-Core işlemcisi, 5 MP arka ve 5 MP ön kamerası, 2600 mAh güçlü bataryası, 16 GB dâhili hafızası, 1 GB RAM kapasitesi ve 2 yıl Samsung Türkiye garantisi ile 999 TL’den satışa çıkıyor.

Kulaklık, Powerbank ve Dahası

Samsung 103B Bluetooth Kulaklık, 5 saate kadar oynatma süresi, manyetik kulaklık başlıkları, siyah ve kırmızı renk seçenekleriyle satışa çıktı. Samsung A08C Bluetooth Kulaklık ise, 6 saate kadar oynatma süresi, esnek boyun bandı, manyetik kulaklık başlıkları, siyah ve mavi renk seçenekleriyle müşterinin beğenisine sunuluyor. Tüketiciler, her iki ürüne de tüm A101 marketlerinde 99,95 TL’ye ulaşabiliyor.

PIRANHA Suya Dayanıklı Bluetooth Hoparlör A101 marketlerinde müzik severlerle buluşuyor. 2 yıl garantisi bulunan ürün sadece 34,95 TL.

GoSmart 10.000 mAh Powebank ile gün boyu enerjiniz hiç bitmeyecek. 2 USB çıkışı, Micro USB ve TYPE-C girişi ile 2 yıl garantisi bulunan ürün sadece 44,95 TL’den A101 raflarında yerini alıyor.

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