Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (12 Şubat)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım. Bu hafta BİM'e gelen teknolojik ürünler ve A101'e gelen teknolojik ürünler oldukça dikkat çekici görünmekte.

Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var. BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları ile vatandaşlar uygun fiyata teknolojik ürünleri satın alabiliyor. Lafı daha fazla uzatmadan ürünlere göz atalım.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

BİM'e bu hafta 1 adet televizyon geldi.

Elton 43 İnç FHD Smart TV

Elton marka 43 inç televizyon 2.299 TL'den satışa çıktı.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

A101'e her hafta olduğu gibi bu hafta da pek çok ürün geldi.

Toshiba 55V5863DT 55" UHD Smart Led TV

Toshiba'nın 55 inçlik televizyonu 4.299 TL'den A101 marketlerinde satışta.

Televizyonda 3 HDMI ve 2 USB girişi bulunuyor.

Nordmende NM50F351 50'' Ultra Hd Android Smart Led TV

Nordmende markalı 50 inç ultra hd çözünürlük sunan tv 2.999 TL'den satışa sunuldu.

Xiaomi Redmi 9

Xiaomi Redmi Note 9, 2.299 TL'den satışa çıktı.

Redmi Note 9, 6.53 inç ekrana sahip.

Gücünü MediaTek Helio G85 yonga setinden alan cihazda 3 GB / 4GB RAM ve 64 GB / 128 GB dahili depolama alanı bulunmakta.

Akıllı telefonda 13MP ön kamera sensörü bulunmakta. Arka tarafta ise 4 kamera sensörü yer almakta. Bu sensörler sırası ile şu şekilde: 48 MP ana, 8 MP geniş açı, 2 MP derinlik ve 2 MP makro.

Akıllı Saat ve Dahası

Haylou LS-05 Akıllı Saat, 229 TL'den satışta.

Qcy T7 TWS Bluetooth Kulaklık, 129 TL fiyat etiketine sahip.

Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 Vücut Analiz Tartısı 179 TL'den satışa sunuldu.

Sizler gelen ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın!