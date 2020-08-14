Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (14 Ağustos)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım. Bu hafta BİM'e gelen teknolojik ürünler ve A101'e gelen teknolojik ürünler oldukça dikkat çekici görünmekte.

Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var. BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları ile vatandaşlar uygun fiyata teknolojik ürünleri satın alabiliyor. Lafı daha fazla uzatmadan ürünlere göz atalım.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta BİM mağazalarına 3 teknolojik ürün geldi.

Dijitsu 42'' FHD Uydu Alıcılı TV

Dijitsu marka 42 inç Full HD çözünürlüğe sahip televizyon 1.399 TL'den satışta.

Free Sound Kulaküstü Kablosuz Kulaklık

Hem kablolu hem kablosuz kullanım sunan Free Sound marka kulaklık 59.90 TL'den mağazalarda yerini aldı.

Polo Smart Akıllı Saat

2 saatte şarj olan Polo Smart marka akıllı saat 5 ila 7 gün kullanım süresi vaad ediyor. Ürün 75 TL'den satışa sunuldu.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta A101'e 2 adet televizyon, powerbank, klavye, mouse gibi teknolojik ürünler geldi.

Hi Level HL49FAL27 49" Full Hd Android Smart Led TV

Hi Level HL49FAL27 49" Full Hd Android Smart Led TV dahili HD uydu alıcısı, 3 adet HDMI ve 2 adet USB girişine sahip. Sunny güvencesinde 2 yıl garanti sunan bu akıllı televizyon 1.899 TL fiyat etiketine sahip.

Samsung 40N5000 40'' Full HD TV

Samsung 40N5000 40'' Full HD TV cazip fiyat ve özellikleri ile bu hafta dikkat çeken ürünler arasında yerini alıyor. Dahili uydu alıcısı, 2 adet HDMI ve 1 adet USB girişi yanı sıra 20 W ses çıkış özellikleri ile evde geçirilen zamanları daha keyifli hale getiriyor. 2 yıl Samsung Türkiye garantisi bulunan ürün 2.399 TL fiyatıyla tüm A101 marketlerinde satışa sunuluyor.

Bluetooth Hoparlör, Powerbank ve Dahası

Piranha Bluetooth Klavye, 2 yıl garanti ile 49,95 TL'den satışa sunuldu. Piranha Bluetooth Mouse ise 24,95 TL fiyattan satışa çıktı.

Çift hoparlörlü, 45 mm mıknatıslı güçlü bass sistemi bulunan Piranha 7828 Bluetooth Hoparlör 2 yıl garantisi ile birlikte sadece 49,95 TL'den satılıyor.

GoSmart TWS Bluetooth Kulaklık 300 mAh şarj kutusu kapasitesi ile 2 yıl garanti kapsamında sadece 49,95 TL’den alıcıların beğenisine sunuldu.

GoSmart 10.000 mAh Powerbank 2 yıl garantisi ve sadece 44,95 TL fiyatıyla tüm A101 marketlerinde.

Sizler gelen ürünler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! En yeni ve en güncel haberlere sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.