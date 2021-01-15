Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (15 Ocak)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım. Bu hafta BİM'e gelen teknolojik ürünler ve A101'e gelen teknolojik ürünler oldukça dikkat çekici görünmekte.

Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var. BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları ile vatandaşlar uygun fiyata teknolojik ürünleri satın alabiliyor. Lafı daha fazla uzatmadan ürünlere göz atalım.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta BİM'e çok fazla teknolojik ürün geldi. Gelen ürünlerin çoğu oyunculara yönelik. BİM'e gelen teknolojik ürünler şu şekilde:

Steelseries Arctis 1 Gaming Kulaklık: 349,00 TL

Steelseries Rival 3 Gaming Mouse: 219,00 TL

HP X200 Kablosuz Mouse: 69,90 TL

Trax Full HD Webcam: 129,00 TL

Trust Mantis Mikrofon: 149,00 TL

HP 15.6″ Odyssey Çanta: 179,00 TL

ProWare Profesyonel Oyuncu Masası: 399,00 TL

Starcom Grafik Çizim Tableti: 229,00 TL

Polosmart 7+1 Gaming Kulaklık: 99,90 TL

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

A101 mağazaların bu hafta çok fazla teknolojik ürün gelmedi. Gelen ürünler şu şekilde:

Toshiba 49UA2063DT 49'' UHD Android Smart Led TV

Toshiba marka 49 inç smart led TV 3.999 TL'den satışta.

Toshiba 43LL2A63DT 43" Full HD Smart Led TV

Toshiba 43LL2A63DT 43" Full HD Smart Led TV'de dahili uydu alıcısı, 3 adet HDMI ve 2 adet USB Media player girişi bulunuyor.

Ürün 3 yıl Vestel garantisi ile 2.899 TL’den tüm A101 marketlerinde alıcılarını bekliyor.

Reeder P13 Blue ve Dahası

Reeder P13 Blue Cep Telefonu 6.1" HD ekranı, yüz tanıma ve parmak izi okuyucu özellikleri ile kullanımı son derece keyifli bir ürün. 3 GB RAM, 16 GB dâhili hafızası (128 GB arttırılabilir hafıza) sayesinde bilgileri güvenle saklayabilen telefon, 5 MP ön kamerası ve 8 MP arka kamerası ile en güzel anıları ölümsüzleştiriyor. Kaçırılmayacak cep telefonu, 2 yıl garantisi ve 1.299 TL fiyatıyla bu hafta A101 marketlerinde.

Amazfit akıllı saat 599 TL'den satışta.

Hemen aşağıdan tüm ürünlere göz atabilirsiniz.