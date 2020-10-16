Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (16 Ekim)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım. Bu hafta BİM'e gelen teknolojik ürünler ve A101'e gelen teknolojik ürünler oldukça dikkat çekici görünmekte.

Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var. BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları ile vatandaşlar uygun fiyata teknolojik ürünleri satın alabiliyor. Lafı daha fazla uzatmadan ürünlere göz atalım.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

BİM'e bu hafta birçok yeni teknolojik ürün geldi.

Hometech Tablet

10.1 inç ekrana sahip olan tablette 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza bulunuyor. 5000 mAh pil kapasitesi ile gelen cihaz 749 TL'den satışta.

Akıllı Bileklik, Kablosuz Kulaklık ve Dahası

Smartfit marka akıllı bileklik 55 TL'den satışa sunuldu. Jabra GN Elite 65t tam kablosuz kulaklık 499 TL fiyatı ile mağazalarda. Hemen aşağıdan ürünlere ve fiyatlarına göz atabilirsiniz.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

A101'e her hafta yeni teknolojik ürünler gelmeye devam ediyor. Bu hafta da yine pek çok ürün mağazalarda alıcısını bekliyor.

Hi Level 50UHL650 50" ULTRA HD Smart Led TV

Hi Level 50UHL650 50" ULTRA HD Smart Led TV'nin kullanışlı özellikleri arasında 4K HDR ultra HD alıcısı, 2 adet HDMI ve 1 adet USB media player girişi bulunuyor. Cihaz 2 yıl Vestel garantisiyle 2.399 TL’den tüm A101 marketlerinde alıcıların beğenisine sunuluyor.

Lenovo Tablet M7 / Samsung Galaxy A30S

Lenovo Tablet M7, 7 inç HD IPS ekranı, 4 çekirdekli 1,3 GHz işlemcisi ve Android işletim sistemine sahip. 1 GB RAM ve 16 GB dâhili hafızası ve 3500 mAH pili gücü olan tablet, 2 yıl garantisiyle birlikte sadece 499 TL’den tüm A101 marketlerinde

6.4" HD+ sAMOLED Sonsuz-V ekranı, 8 çekirdekli işlemcisi ile kullanım kolaylığı sağlayan, ayrıca 4 GB RAM, 64 GB dâhili hafızası sayesinde bilgileri güvenle saklayabilen Samsung Galaxy A30S, 25 MP+5 MP+ 8 MP üçlü arka kamera, 16 MP ön kameraya sahip. 2 yıl Samsung garantisindeki bu ürün, 2.799 TL fiyatıyla bu hafta A101 marketlerinde.

Xiaomi Mi Band 3 ve Dahası.

Xiaomi Mi Band 3, 0,78 inç OLED paneli, anlık mesaj bildirimi, adım sayar, uyku izleme ve nabız ölçme özellikleri sayesinde hayat kolaylaştırıyor. Su geçirmeme özelliği ile de göze çarpan ürün 2 yıl garanti kapsamında sadece 99,95 TL’den alıcıların beğenisine sunuluyor.

Haftanın teknoloji serisinde dikkat çeken bir ürün de Piranha Kablosuz Klavye Mouse Seti. Sessiz tuşları ve USB girişi ile kolay kullanım sağlayan ürün 2 yıl garantisi ve sadece 69,95 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

300 WIRELESS Kablosuz Mouse ise 1000 DPI hızı, 2.4 GHz kablosuz bağlantı özelliği ile yazılıma ihtiyaç duymadan kolayca kullanım sağlıyor. Kaçırılmayacak bu ürün, 2 yıl garantisi ve sadece 49,95 TL fiyatıyla tüm A101 market reyonlarında yerini alıyor.

Sizler gelen ürünler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! Telegram kanalımıza katılarak hem sorular sorabilir hem de teknolojik ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Telegram kanalımıza burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.