Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (16 Nisan)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım. Bu hafta BİM'e gelen teknolojik ürünler ve A101'e gelen teknolojik ürünler oldukça dikkat çekici görünmekte.

Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var. BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları ile vatandaşlar uygun fiyata teknolojik ürünleri satın alabiliyor. Lafı daha fazla uzatmadan ürünlere göz atalım.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta BİM'e herhangi bir teknolojik ürün gelmedi.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

Reeder M10S Plus Tablet, 899 TL'den satışta.

Axen AX65LEDA51-G 65'' Ultra Hd Android Smart Led TV 4.999 TL'den satışta.

Onvo OV50F353 50" 50'' Ultra Android Smart Led TV 3.199 TL'den satışta.

Reeder P13 Blue Max 2020 64GB Cep Telefonu 1.699 TL'den satışta.

Mercusys MW300RE Ağ Genişletici 89.95 TL'den satışta.

Xiaomi Redmi 20.000 Mah 18w Powerbank 119 TL'den satışta.

Piranha 9919 Akıllı Saat 89.95 TL'den satışta.

Qcy T5 Bluetooth Kulaklık 129 TL'den satışta.

Lenovo HF-130 Kulaklık 29.95 TL'den satışta.

Sandisk 3.0 64 GB USB Bellek 59.95 TL'den satışta.

Sizler gelen ürünler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! Telegram kanalımıza katılarak hem sorular sorabilir hem de teknolojik ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Telegram kanalımıza burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.