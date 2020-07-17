Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (17 Temmuz)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım. Bu hafta BİM'e gelen teknolojik ürünler ve A101'e gelen teknolojik ürünler oldukça dikkat çekici görünmekte.

Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var. BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları ile vatandaşlar uygun fiyata teknolojik ürünleri satın alabiliyor. Lafı daha fazla uzatmadan ürünlere göz atalım.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Geçtiğimiz hafta pek çok ürün ile karşımıza çıkan BİM, bu hafta herhangi bir teknolojik ürün satışa sunmadı.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta A101 mağazalarında teknoloji yağmuru var desek yeridir. A101'e çok fazla teknolojik ürün geldi ve ürünler fiyatları ile epey dikkat çekmekte.

Hi-Level 40" HL40DLK13 Full HD Android Smart Led TV

Hi-Level 40" HL40DLK13 Full HD Android Smart Led TV, dahili uydu alıcısı, 2x8 W ses çıkışı, 3 adet HDMI ve 2 adet USB giriş özellikleri ve 2 yıl Sunny garantisi ile 1.449 TL’den satışa çıktı.

Xiaomi Mi Box S 4K Android TV

Televizyon keyfine keyif katacak akıllı TV kutusu Xiaomi Mi Box S, sayesinde Netflix, Youtube gibi popüler uygulamalar artık her evde. Android 9.0, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantıları,2 GB Ram ve 8 GB dahili hafızaya sahip olan Xiaomi Mi Box S 4K Android TV ile kaliteli vakit geçirmek çok daha kolay. 2 yıl garantisi ve 439 TL fiyatıyla müşterinin beğenisine sunulan benzersiz ürün A101 marketlerinde.

Samsung Galaxy A30S

Haftanın fiyat/performans ürünü olan Samsung Galaxy A30S, 8 çekirdekli işlemci, 6.4” HD+ sAMOLED sonsuz – V ekran ve 4.000 mAh pil gücü özelliklerinin yanı sıra 25 MP+5 MP+8 MP üçlü arka ve 16 MP ön kamerası ile keyifli fotoğraf çekimleri sunuyor. 64 GB dahili hafıza, 4 GB RAM ve 2 yıl Samsung Türkiye garantisiyle satışa sunulan ürün, 2.999 TL fiyatı ile satışta.

Mercusys MW300RE Ağ Genişletici

Mevcut internet ağını tek tuşla genişletip kullanıcılarına kesintisiz internet keyfi yaşatan MERCUSYS Kablosuz Ağ Genişletici A101 marketlerinde. 300 Mbps’ye kadar hız kapasitesi bulunan ürün 3 yıl TP-Link Türkiye garantisi ile 74,95 TL’den satışa sunuldu.

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Robot Süpürge

Son zamanların çok konuşulan ürünü Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Robot Süpürge, siz keyifle otururken kuru ve ıslak temizlik fonksiyonu ile evinizi pırıl pırıl yapıyor. 2500 Pa emiş gücü, 0,2 L su haznesi 0,6 L toz haznesi ile 110 dakika durmadan temizlik yapabilme özelliklerinin yanı sıra 2 yıl garantisi bulunan ürün tüm A101 marketlerinde 2.699 TL fiyatı ile müşterilerin beğenisine çıktı.

Piranha Oyuncu Aksesuarları

Piranha Gaming Kulaklık ile oyun keyfi ikiye katlanıyor. 2 yıl garanti kapsamındaki ürün 49,95 TL.

Türkçe Q klavyeye sahip ayrıca 7 farklı renk led ışığı seçeneği sunan Piranha Gaming Klavye, 39,95 TL fiyatıyla alıcılarını bekliyor.

Piranha Gaming Mouse ise 2400 DPI hızı ve 2 yıl garantisi ile sadece 29,95 TL.

Piranha STEREO 1+1 Hoparlör 3Wx2 stereo ses çıkış gücü, telefon, tablet ve bilgisayar uyumluluğu ile 24,95 TL’den satışa sunuluyor.

Dosyaların güvenle saklanabileceği Sandisk 64 GB USB Bellek 2 yıl garantisi ile bu hafta da 59,95 TL fiyatı ile A101 raflarında yerini alıyor.

A101 mobil uygulamasını hemen aşağıdan indirebilirsiniz. Sizler gelen ürünler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! En yeni ve en güncel haberlere sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.