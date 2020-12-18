Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (18 Aralık)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım. Bu hafta BİM'e gelen teknolojik ürünler ve A101'e gelen teknolojik ürünler oldukça dikkat çekici görünmekte.

Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var. BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları ile vatandaşlar uygun fiyata teknolojik ürünleri satın alabiliyor. Lafı daha fazla uzatmadan ürünlere göz atalım.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta BİM'e 2 adet teknolojik ürün geldi.

Dijitsu 50 inç UHD Uydu Alıcılı Televizyon

50 inç Dijitsu marka 3840x2160 çözünürlük sunan led tv 2.799 TL'den satışta.

Polosmart Akıllı Bileklik

0.96 inch TFT ekrana sahip olan Polosmart bileklik 49.90 TL'den satışta.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta A101 mağazalarına BİM'den daha fazla teknolojik ürün geldi.

Hi Level 55'' Ultra Hd Android Smart Led TV

Hi Level 55'' Ultra Hd Android Smart Led TV dahili uydu alıcısı, 3 adet HDMI ve 2 adet USB girişi yanı sıra 2x8W ses çıkış özellikleri ile evde geçen zamanları daha keyifli hale getiriyor. 2 yıl Sunny garantisi bulunan ürün 3.599 TL’den tüm A101 marketlerinde satışa sunuldu.

Nordmende Tv 50'' Uhd Smart Led / Qcy T7 Bluetooth Kulaklık

Nordmende marka 50 inç UHD çözünürlük sunan televizyon 2.999 TL'den satışta.

Qcy T7 Bluetooth Kulaklık da 129 TL fiyat etiketine sahip.

Araç İçi Telefon Tutucu, Bluetooth Kulaklık ve Dahası

Piranha USB kablo 7.95 TL'den satışta.

Piranha telefon tutucu 14.95 TL'den satışta.

Piranha Bluetooth kulaklık 22.95 TL'den satışta.

Hemen alt kısımda yer alan görselden tüm ürünlere göz atabilirsiniz.

Sizler gelen ürünler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! Telegram kanalımıza katılarak hem sorular sorabilir hem de teknolojik ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Telegram kanalımıza burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.