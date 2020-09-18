Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (18 Eylül)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım. Bu hafta BİM'e gelen teknolojik ürünler ve A101'e gelen teknolojik ürünler oldukça dikkat çekici görünmekte.

Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var. BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları ile vatandaşlar uygun fiyata teknolojik ürünleri satın alabiliyor. Lafı daha fazla uzatmadan ürünlere göz atalım.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta BİM mağazalarına herhangi bir teknolojik ürün gelmedi.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

A101 mağazalarına geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da yeni teknolojik ürünler geldi.

Samsung 55RU7300 55" UHD Curved TV

55 inç 4K UHD çözünürlük sunan Samsung Curved TV 4.999 TL'den satışa sunuldu. Televizyonda 2 adet USB girişi bulunuyor ve USB'den film oynatma özelliğine sahip.

Hi Level 43'' 43 HL650 Full Hd Smart Led TV

Hi Level marka 43 inç full HD çözünürlük sunan televizyon 1.649 TL fiyat etiketi ile satışta.

Xiaomi Band 3 ve dahası.

Xiaomi Band 3 Akıllı Bileklik 0.78 İnç OLED paneli ve su geçirmez özelliği ile dikkatleri çekiyor. Bu güzel özelliklerin yanı sıra nabız ölçme, adım sayma, uyku izleme, anlık mesaj bildirimi gibi fonksiyonları da bulunan akıllı bileklik 99,95 TL’den A101 marketlerinden satın alınabilmekte.

Xiaomi Band 3'ün yanı sıra microSD kart ve telefon tutucu başta olmak üzere birkaç teknolojik ürün daha bu hafta A101 mağazalarında. Hemen aşağıda yer alan görselden ürünlere ulaşabilirsiniz.

Sizler gelen ürünler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!