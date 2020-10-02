Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (2 Ekim)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım. Bu hafta BİM'e gelen teknolojik ürünler ve A101'e gelen teknolojik ürünler oldukça dikkat çekici görünmekte.

Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var. BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları ile vatandaşlar uygun fiyata teknolojik ürünleri satın alabiliyor. Lafı daha fazla uzatmadan ürünlere göz atalım.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta BİM'e herhangi bir teknolojik ürün gelmedi.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta A101'e birden fazla yeni teknolojik ürün geldi.

Hi-Level 49HL660 49'' Full Hd Smart Led TV

Hi-Level 49HL660 49'' Full Hd Smart Led TV'de dahili HD uydu alıcısı, 2 adet HDMI ve 1 adet USB girişi bulunuyor. Dahili Wifi özelliği ve 2x8 W ses çıkış gücü ile Netflix, Prime Video, Youtube uygulamalarını kolaylıkla kullanarak evde geçirilen zamanları daha keyifli hale getiren bu özel ürün 2 yıl Vestel garantisiyle 1.899 TL’den tüm A101 marketlerinde.

Reeder P13 ve Dahası

Reeder P13 Blue Cep Telefonu 6.1" HD ekranı, yüz tanıma ve parmak izi okuyucu özellikleri ile kullanımı son derece keyifli bir ürün. 3 GB RAM, 16 GB dâhili hafızası (128 GB arttırılabilir hafıza) sayesinde bilgileri güvenle saklayabilen telefon, 5 MP ön kamerası ve 8 MP arka kamerası ile en güzel anıları ölümsüzleştiriyor. Kaçırılmayacak cep telefonu, 2 yıl garantisi ve 1.299 TL fiyatıyla bu hafta A101 marketlerinde.

Elton EL32DAB3037 32" Uydu Alıcılı Led Tv dahili HD uydu alıcısı, 2 adet HDMI ve 1 adet USB girişi ile 2x8 W ses çıkışına sahip. Sunny güvencesinde 2 yıl garanti sunan televizyon sadece 899 TL fiyatıyla A101 marketlerinde alıcılarını bekliyor.

Önemli dosya ve fotoğrafların güvenle saklanabildiği WD 1 TB Harici Hard Disk 2,5” boyutu, USB 3.0 özellikleriyle alıcıların beğenisine sunuluyor. 339 TL fiyatı ve 2 yıl garantisi bulunan ürün bu hafta tüm A101 marketlerinde satışta.

Şarj bitme endişesi olmadan vakit geçirmeye olanak sağlayan PHILIPS 10.000 mAh powerbank, alüminyum kasası, Mikro USB ve Type-C girişi ile 5V 2.1A hızlı şarj edilebiliyor. 2 yıl garantisi bulunan ürün 79,95 TL fiyatıyla A101 market reyonlarında ve a101.com.tr’de yerini alıyor.