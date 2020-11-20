Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (20 Kasım)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım. Bu hafta BİM'e gelen teknolojik ürünler ve A101'e gelen teknolojik ürünler oldukça dikkat çekici görünmekte.

Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var. BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları ile vatandaşlar uygun fiyata teknolojik ürünleri satın alabiliyor. Lafı daha fazla uzatmadan ürünlere göz atalım.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta BİM mağazalarına sadece 1 adet televizyon geldi.

Dijitsu 55 inç UHD Uydu Alıcılı Smart TV

Dijitsu marka 55 inç akıllı televizyon 2.999 TL'den satışa sunuldu.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

A101 mağazalarına her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni teknolojik ürünler geldi. İşte A101'e gelen teknolojik ürünler.

Toshiba 43LL2A63DT 43" Full HD Smart Led TV

Toshiba 43LL2A63DT 43" Full HD Smart Led TV'de dahili uydu alıcısı, 3 adet HDMI ve 2 adet USB Media player girişi bulunuyor. Ürün 3 yıl Vestel garantisi ile 2.599 TL’den tüm A101 marketlerinde alıcılarını bekliyor.

Hi Level 32HL530 32" Uydu Alıcılı Led TV

Hi-Level'ın 32 inçlik uydu alıcılı led televizyonu 999 TL'den satışa sunuldu.

Piranha Tablet ve dahası

Piranha marka teknolojik ürünler bu hafta A101 mağazalarında yerini aldı. Alt kısımda yer alan görselden ürünlere ve fiyatlarına göz atabilirsiniz.Piranha kablolu kulaklık 29.95 TL'den satışta. Piranha tablet 499 TL fiyat etiketi ile mağazalarda.

Sizler gelen ürünler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! Telegram kanalımıza katılarak hem sorular sorabilir hem de teknolojik ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Telegram kanalımıza burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.