Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (22 Ocak)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım. Bu hafta BİM'e gelen teknolojik ürünler ve A101'e gelen teknolojik ürünler oldukça dikkat çekici görünmekte.

Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var. BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları ile vatandaşlar uygun fiyata teknolojik ürünleri satın alabiliyor. Lafı daha fazla uzatmadan ürünlere göz atalım.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta BİM'e sadece 1 adet teknolojik ürün geldi.

32 İnç Uydu Alıcılı Ready TV

32 inç boyutunda olan TV 1.199 TL'den satışa çıktı. TV'nin özellikleri şu şekilde:

1366 x 768 çözünürlük

178 derece geniş görüş açısı

DVB-T ve DVB-T2 karasal yayınları alabilme

USB girişi

2 HDMI girişi

DVB-C kablolu yayın yapabilme

DVB-S/S2 dahili uydu alıcısı

Geniş açılı uzaktan kumanda

HDMI 1.4 kablo teknolojisi

CI modül girişi yuvası

6W+6W ses çıkış gücü

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta A101'e birden fazla teknolojik ürün geldi.

Hi Level 55'' Ultra Hd Android Smart Led TV

Hi Level 55'' Ultra Hd Android Smart Led TV dahili uydu alıcısı, 3 adet HDMI ve 2 adet USB girişi yanı sıra 2x8W ses çıkış özellikleri ile evde geçen zamanları daha keyifli hale getiriyor. 2 yıl Sunny garantisi bulunan ürün 3.599 TL’den tüm A101 marketlerinde satışa sunuldu.

Onvo OV42250 42"Full HD Android Smart Led TV

1 GB Ram ve 8 GB dahili hafızaya sahip olan 42 inç TV 1.999 TL'den satışta.

Oppo A73 ve Dahası

Oppo A73, 2.499 TL'den kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Qcy T5 Bluetooth Kulaklık 129 TL'den satışa çıktı.

Piranha Kablolu Kulaklık 29.95 TL fiyat etiketine sahip.

Sizler gelen ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın! Telegram kanalımıza katılarak hem sorular sorabilir hem de teknolojik ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Telegram kanalımıza burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.