Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (23 Ekim)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım. Bu hafta BİM'e gelen teknolojik ürünler ve A101'e gelen teknolojik ürünler oldukça dikkat çekici görünmekte.

Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var. BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları ile vatandaşlar uygun fiyata teknolojik ürünleri satın alabiliyor. Lafı daha fazla uzatmadan ürünlere göz atalım.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

BİM'e bu hafta herhangi bir teknolojik ürün gelmedi.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

A101 mağazalarına her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni teknolojik ürünler geldi. İşte A101'e gelen teknolojik ürünler.

Toshiba 49LL2A63DT 49" Full HD Smart LED TV

Toshiba 49LL2A63DT 49" Full HD Smart LED TV'nin kullanışlı özellikleri arasında dahili HD uydu alıcısı, 3 adet HDMI ve 2 adet USB media player girişi bulunuyor. Ücretsiz montaj ve 3 yıl Vestel garanti sunuluyor. Bu ürün 2.999 TL fiyatıyla tüm A101 marketlerinde.

Hi Level HL43DLK13-TNR 43'' FHD Uydu Alıcılı Android Smart Led TV

Hi Level HL43DLK13-TNR 43'' FHD Uydu Alıcılı Android Smart Led TV dahili HD uydu alıcısı, 3 adet HDMI ve 2 adet USB girişinin yanı sıra 2x8 W ses çıkışına sahip. TV, 2 yıl Sunny garantisiyle sadece 1.899 TL'den satışta.

Piranha Akıllı Bileklik, Bluetooth Kulaklık ve Dahası

Piranha Akıllı Bileklik, gerçek HR sensörü sayesinde, nabız, kan oksijen seviyesi, kalori ölçümü ve uyku izleme gibi birçok hayat kurtarıcı değerlendirme yapabiliyor. Bunun yanı sıra mesaj bildirim özelliği de bulunan akıllı bileklik 2 yıl garantisi ve 49,95 TL fiyatıyla tüm A101 marketlerinde alıcıların beğenisine sunuluyor.

Piranha Bluetooth Kulaklık da bu hafta gelen ürünler arasında yer alıyor. iOS-Android telefonlar ile uyumlu olan kulaklığın 300 mAh şart kutusu da bulunuyor. Kolay kullanımı ile de dikkat çeken ürün 2 yıl garantisiyle 49,95 TL’den A101 reyonlarında.

Spor yapmayı daha keyifli hale getirecek diğer bir ürün ise Piranha Bluetooth Spor Kulaklık. Ensede kalan ergonomik tasarımı sayesinde müzik dinlemenin yanı sıra telefonla da konuşulabiliyor. 2 yıl garanti kapsamındaki bu ürün 22 Ekim itibarıyla tüm A101 marketlerinde 39,95 TL’den satışa çıkıyor.

Toshiba 16 GB Micro SD Kart, sevilen müzikleri içinde barındırırken aynı zamanda özel dosya ve fotoğrafları da saklamaya olanak sağlıyor. 100 MB/sn maksimum okuma hızı, su geçirmez özelliği, darbelere dayanıklılığı ile kaçırılmayacak bu ürün SD’ye dönüştürme adaptörü ile birlikte 5 yıl garantisi ve 24,95 TL fiyatıyla alıcıların beğenisine sunuluyor.

Sizler gelen ürünler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! Telegram kanalımıza katılarak hem sorular sorabilir hem de teknolojik ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Telegram kanalımıza burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.