Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (24 Aralık)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım. Bu hafta BİM'e gelen teknolojik ürünler ve A101'e gelen teknolojik ürünler oldukça dikkat çekici görünmekte.

Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var. BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları ile vatandaşlar uygun fiyata teknolojik ürünleri satın alabiliyor. Lafı daha fazla uzatmadan ürünlere göz atalım.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta BİM mağzalarına sadece bir adet teknolojik ürün geldi.

Dijitsu 65 inç Uydu Alıcılı Smart TV

Dijitsu marka 65 inç 3840x2160 çözünürlük sunan akıllı televizyon 4.399 TL'den satışa sunuldu.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

A101'e geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da yepyeni ürünler geldi.

Toshiba 65UL2063DT 65" Ultra HD Smart Led TV / Hi Level HL49FAL27 49" Full Hd Android Smart Led TV

Toshiba 65UL2063DT 65" Ultra HD Smart Led TV, 4K ULTRA HD görüntü kalitesi, 3 adet HDMI ve 2 adet USB giriş özellikleri yanı sıra Youtube, Netflix, Prime Video uygulamalarına kolay erişimi sayesinde keyifli vakit geçirmeye olanak sağlıyor. Kullanışlı özelliklerinin yanında 3 yıl garantisi olan ürün 5.499 TL’den tüm A101 marketlerinde satışa çıktı.

Hi Level HL49FAL27 49" Full Hd Android Smart Led TV, dahili HD uydu alıcısı, 3 adet HDMI ve 2 adet USB girişine sahip. Sunny güvencesinde 2 yıl garanti sunan bu akıllı televizyon 2.899 TL fiyat etiketine sahip.

Piranha Kablolu Kulaklık, USB Bellek ve Dahası

Piranha marka teknolojik ürünler bu hafta A101 mağazalarında yerini aldı. Alt kısımda yer alan görselden ürünlere ve fiyatlarına göz atabilirsiniz. Piranha kablolu kulaklık 29.95 TL'den satışta. GoSmart 32 GB USB bellek de 29.95 TL fiyat etiketi ile satışta.

Sizler gelen ürünler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! Telegram kanalımıza katılarak hem sorular sorabilir hem de teknolojik ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Telegram kanalımıza burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.