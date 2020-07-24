Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (24 Temmuz)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım. Bu hafta BİM'e gelen teknolojik ürünler ve A101'e gelen teknolojik ürünler oldukça dikkat çekici görünmekte.

Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var. BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları ile vatandaşlar uygun fiyata teknolojik ürünleri satın alabiliyor. Lafı daha fazla uzatmadan ürünlere göz atalım.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Geçtiğimiz hafta herhangi bir teknolojik ürün satışa çıkmayan BİM, bu hafta da teknolojik ürün satışa sunmadı.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

A101'e geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da pek çok teknolojik ürün geldi.

Toshiba 65UL2063DT 65" Ultra HD Smart Led TV

Toshiba 65UL2063DT 65" Ultra HD Smart Led TV, 4K ULTRA HD görüntü kalitesi, 3 adet HDMI ve 2 adet USB giriş özellikleri yanı sıra Youtube, Netflix, Prime Video uygulamalarına kolay erişimi sayesinde keyifli vakit geçirmeye olanak sağlıyor.

Kullanışlı özelliklerinin yanında 3 yıl garantisi olan ürün 4.999 TL’den tüm A101 marketlerinde satışa çıktı.

Toshiba 43LL3A63DT 43" Full HD Smart Led TV / Xiaomi Redmi 7A

Toshiba 43LL3A63DT 43" Full HD Smart Led TV, dahili HD uydu alıcısı, 3 adet HDMI, 2 Adet USB Media player girişi, 3 yıl garantisi ve 2.299 TL fiyatı ile raflarda yerini alıyor.

Xiaomi Redmi 7A 5,45” HD+ ekranı, 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 439 işlemcisi, 2 GB RAM ve 32 GB dahili hafızası ile dikkatleri çekiyor. 12 MP arka kamera, 5 MP ön kamera ve 4000 mAh pil kapasite özellikleri yanı sıra 2 yıl garantisi ile sadece 1.799 TL fiyattan satışa çıktı.

Powerbank, Akıllı Saat ve Dahası

Piranha 9919 Akıllı Saat bu hafta A101 marketlerinde müşteriler ile buluşuyor. 1.33 inç ekranı ile kalp ritmi ölçme, kan basıncı ve oksijen seviyesini belirleme, uyku düzenini izleme ve adım sayma gibi birçok özelliği bulunan ürün, 79.95 TL.

Piranha 7826 Bluetooth Hoparlörü 69,95 TL’den alıcıların beğenisine sunuldu. Philips SHE1405BK 10 Kulak içi Kulaklık ise müzik dinlemek için sunulan bir başka seçenek. Dahili mikrofonu, 3 farklı boyutta değiştirilebilir kulaklık uçları ve 2 yıl garantisi ile 39,95 TL’den satışa çıkan ürün bu hafta tüm A101 marketlerinde satışta.

Philips 10.000 mAh Powerbank, 2 yıl garantisi ve sadece 59,95 TL fiyatıyla A101 raflarında.

A101 mobil uygulamasını hemen aşağıdan indirebilirsiniz. Sizler gelen ürünler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! En yeni ve en güncel haberlere sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.