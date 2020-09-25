Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (25 Eylül)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım. Bu hafta BİM'e gelen teknolojik ürünler ve A101'e gelen teknolojik ürünler oldukça dikkat çekici görünmekte.

Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var. BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları ile vatandaşlar uygun fiyata teknolojik ürünleri satın alabiliyor. Lafı daha fazla uzatmadan ürünlere göz atalım.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta BİM'e sadece bir adet teknolojik ürün geldi.

Smart Plus Akıllı Bileklik

Kalori ve nabız ölçme özellikleri ile öne çıkan akıllı bileklik 49,90 TL'den satışa sunuldu.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

A101 mağazalarına geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da yeni teknolojik ürünler geldi.

Hi Level 55UHL960 55" Ultra HD Smart Led Tv

HI-LEVEL 55UHL1000 55” Ultra HD Smart LED TV’nin UHD uydu alıcısı, 2 adet HDMI ve 1 adet USB girişi bulunuyor. Dahili Wifi özelliği ile Netflix, Prime Video, Youtube uygulamalarını kolaylıkla kullanarak evde geçirilen zamanları daha keyifli hale getiren bu ürün 2 yıl Vestel garantisiyle 2.899 TL’den tüm A101 marketlerinde alıcıların beğenisine sunuluyor.

Samsung 40N5000 40'' Full HD TV

Samsung 40N5000 40'' Full HD TV dahili HD uydu alıcısı, 2 adet HDMI ve 1 adet USB girişi ile 20 W ses çıkışına sahip. Samsung Türkiye güvencesinde 2 yıl garanti sunan televizyon 2.299 TL fiyatı ile A101 marketlerinde alıcılarını bekliyor.

Realme 5i / Huawei Band 4

Haftanın fiyat/performans ürünü Realme 5i, 6.5 inç damla ekranı, yüz tanıma özelliği ile kullanımı son derece keyifli bir ürün. 4 GB RAM, 64 GB dâhili hafızası sayesinde bilgileri güvenle saklayabilen telefon, 8 MP ön kamerası ve AI dörtlü arka kamerası (12MP+8MP+2MP+2MP) ile en güzel anıları ölümsüzleştiriyor. Bu cazip cep telefonu, 2 yıl Realme Türkiye garantisi ve 2.199 TL fiyatı ile bu hafta A101 marketlerinde.

Huawei Band 4 Akıllı Bileklik 0,96 inç renkli dokunmatik ekranı ile akıllı nabız takibi ve kandaki oksijen seviyesinin tespitini yapıyor. 9 farklı egzersiz modu ile göze çarpan ve geniş kullanım alanı sayesinde pek çok özelliğe sahip olan ürün anlık mesaj bildirimi ve telefon görüşmesiyle de hayatı kolaylaştırıyor. 2 yıl Huawei Türkiye garantisi ve 179 TL fiyatı ile kaçırılmayacak bileklik A101 marketlerinde.

Powerbank, Kulaklık ve Dahası

İnternet erişimini daha rahat hale getiren 2 yıl TP-Link garantili MERCUSYS Kablosuz Ağ Genişletici 74.95 TL fiyatıyla A101 marketlerinde.

GO SMART TWS Bluetooth Kulaklık bu haftanın kaçırılmayacak ürünlerinden biri. 300 mAh şart kutusu batarya kapasitesi, telefonlar ile kolay eşleşme özellikleri yanı sıra 2 yıl garantisiyle sadece 49,95 TL. GO SMART Spor Bluetooth Kulaklık sadece 29,95 TL fiyatı ile dikkat çekiyor.

GO SMART 10.000 mAh Powerbank’in Mikro USB ve Type-C girişi ile 2 adet USB çıkışı bulunuyor. Son derece ince ve şık bir tasarıma sahip 2 yıl garanti kapsamındaki ürün 44,95 TL fiyatı ile A101 market reyonlarında yerini alıyor.

Sizler gelen ürünler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!