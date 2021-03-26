Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (26 Mart)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım. Bu hafta BİM'e gelen teknolojik ürünler ve A101'e gelen teknolojik ürünler oldukça dikkat çekici görünmekte.

Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var. BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları ile vatandaşlar uygun fiyata teknolojik ürünleri satın alabiliyor. Lafı daha fazla uzatmadan ürünlere göz atalım.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

BiM mağazalarına 3 adet teknolojik ürün geldi. BİM'e gelen teknolojik ürünler şu şekilde:

Dijitsu 55 inç UHD Smart TV 3.399 TL'den satışa çıktı.

Amazfit Band 5 Akıllı Bileklik 279 TL'den satışta.

Kablosuz Hoparlör 79.90 TL fiyat etiketine sahip.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

A101'e pek çok teknolojik ürün geldi. A101'e gelen teknolojik ürünler şu şekilde:

Samsung 55TU8300 55" 4K Curved Crystal UHD TV 5.699 TL'den satışta.

Toshiba 43LL2A63DT 43" Full HD Smart Led TV 3.199 TL'den satışta.

Huawei Y5 2019 Cep Telefonu 1.599 TL'den satışta.

Amazfit Verge Akıllı Saat 549 TL'den satışta.

Xiaomi Mİ Wi-Fi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı 99.95 TL'den satışta.

Go Smart Tws-3 Bluetooth Kulaklık 59.95 TL'den satışta.

Go Smart Tws Bluetooth Kulaklık 59.95 TL'den satışta.

Go Smart Spor Bluetooth Kulaklık 34.95 TL'den satışta.

Go Smart Powerbank 10000 Mah 49.95 TL'den satışta.

Go Smart Powerbank 20.000 Mah 75.95 TL'den satışta.

Go Smart Telefon Tutucu 12.95 TL'den satışta.

Sizler gelen ürünler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! Telegram kanalımıza katılarak hem sorular sorabilir hem de teknolojik ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Telegram kanalımıza burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.