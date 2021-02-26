Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (26 Şubat)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım. Bu hafta BİM'e gelen teknolojik ürünler ve A101'e gelen teknolojik ürünler oldukça dikkat çekici görünmekte.

Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var. BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları ile vatandaşlar uygun fiyata teknolojik ürünleri satın alabiliyor. Lafı daha fazla uzatmadan ürünlere göz atalım.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

BİM mağazalarında bir adet teknolojik ürün geldi.

Elton 40 Inç Full HD Uydulu Led TV

Elton markalı 40 Inç Full HD Uydulu Led TV, 1.799 TL'den satışa sunuldu.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

A101 mağazaların her hafta olduğu gibi bu hafta da pek çok ürün satışa sunuldu.

Toshiba 65UL2063DT 65" Ultra HD Smart Led TV

Toshiba 65UL2063DT 65" Ultra HD Smart Led TV, 4K ULTRA HD görüntü kalitesi, 3 adet HDMI ve 2 adet USB giriş özellikleri yanı sıra Youtube, Netflix, Prime Video uygulamalarına kolay erişimi sayesinde keyifli vakit geçirmeye olanak sağlıyor.

Kullanışlı özelliklerinin yanında 3 yıl garantisi olan ürün 5.499 TL’den tüm A101 marketlerinde satışa çıktı.

Samsung UE40N5000AU 40'' Full HD TV ve Huawei Y5 2019

Huawei Y5 2019, 1.699 TL'den satışta.

Samsung UE40N5000AU 40'' Full HD TV, 2.599 TL'den satışa çıktı

Piranha Akıllı Saat, Kablosuz Kulaklık ve Dahası

Piranha akıllı saat 69.95 TL'den satışa çıktı.

QCY T5 kablosuz kulaklık 129.95 TL'den satışa çıktı.

Xiaomi Wi-Fi sinyal artırıcı 95 TL'den satışa çıktı.

10.000 mAh powerbank 79.95 TL'den satışa çıktı.

Sizler gelen ürünler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! Telegram kanalımıza katılarak hem sorular sorabilir hem de teknolojik ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Telegram kanalımıza burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.