Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (27 Kasım)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım. Bu hafta BİM'e gelen teknolojik ürünler ve A101'e gelen teknolojik ürünler oldukça dikkat çekici görünmekte.

Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var. BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları ile vatandaşlar uygun fiyata teknolojik ürünleri satın alabiliyor. Lafı daha fazla uzatmadan ürünlere göz atalım.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta BİM'e çok fazla teknolojik ürün geldi. Gelen ürünler şu şekilde:

HP Pavilion Gaming Laptop

6.999 TL'den satışa sunulan HP Pavilion Gaming Laptop, 8GB RAM, 256GB SSD ve GeForce GTX1050 ekran kartı başta olmak üzere pek çok bileşeni üzerinde barındırıyor. Cihazın tüm özellikleri aşağıdaki görselde.

Gaming Mouse Seti, Tam Kablosuz Kulaklık ve Dahası

BİM mağazalarında bu hafta gaming mouse setinden tutun da tam kablosuz kulaklığa kadar pek çok ürün satışa çıktı. Satışa sunulan ürünlerin listesi ve özellikleri görselde yer alıyor.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

A101'e bu hafta Xiaomi Mi Band 4'ten akıllı televizyona kadar çeşitli ürünler geldi. İşte A101'e gelen teknolojik ürünler.

Toshiba 58UL3A63DT 58" Ultra HD Smart Led TV

Toshiba 58UL3A63DT 58" Ultra HD Smart Led TV'de 4K Ultra HD görüntü kalitesi, 4 adet HDMI ve 2 adet USB Media player girişi bulunuyor. Youtube, Netflix, Prime video'ya kolayca ulaşılabilmesiyle evde geçirilen zamanları daha keyifli hale getiren bu özel ürün 3 yıl Vestel garantisi ile 4.499 TL’den tüm A101 marketlerinde.

Realme C2, Mi Band 4 ve Dahası

Realme C2, 6.4 inçlik 750 x 1560 çözünürlük sunan damla çentikli ekrana sahip. MediaTek Helio P22 yonga setinden güç alan Realme C2'de 3 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı bulunmakta. 4.000 mAh bataryadan beslenen Realme C2, Micro-USB portundan şarj olmakta. Android 9 Pie işletim sistemi ile kutudan çıkan Realme C2, 1.799 TL'den satışta.

Şık tasarımı ile ön plana çıkan Xiaomi Mi Band 4 Akıllı Bileklik, bildirim, mesaj ve aramaları görme, titreşim ve uyku takibi ile hayatı kolaylaştırıyor. 50 m derinliğe kadar su geçirmeme özelliği ile de göze çarpan ürün 2 yıl garanti kapsamında sadece 165 TL.

Samsung 40N5000 40'' Full HD TV, dahili uydu alıcısı, 1 adet USB girişi ve 2 HDMI girişi, 20 W ses çıkış gücü ile televizyonunu yenilemek için cazip bir seçenek. 2 yıl Samsung Türkiye garanti olan ürün 2.299 TL’den alıcıları ile buluşuyor.

Sizler gelen ürünler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! Telegram kanalımıza katılarak hem sorular sorabilir hem de teknolojik ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Telegram kanalımıza burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.