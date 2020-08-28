Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (28 Ağustos)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım. Bu hafta BİM'e gelen teknolojik ürünler ve A101'e gelen teknolojik ürünler oldukça dikkat çekici görünmekte.

Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var. BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları ile vatandaşlar uygun fiyata teknolojik ürünleri satın alabiliyor. Lafı daha fazla uzatmadan ürünlere göz atalım.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta BİM mağazalarına sadece bir adet teknolojik ürün geldi.

Dijitsu 32'' HD Uydu Alıcılı Televizyon

Dijitsu marka 32 inç 88 cm uydu alıcılı televizyon 849 TL'den satışta.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta A101 mağazalarına pek çok teknolojik ürün geldi.

Toshiba 43LL2A63DT 43" Full HD Smart Led TV

Toshiba 43LL2A63DT 43" Full HD Smart Led TV'de dahili uydu alıcısı, 3 adet HDMI ve 2 adet USB Media player girişi bulunuyor. Ürün 3 yıl Vestel garantisi ile 2.399 TL’den tüm A101 marketlerinde alıcılarını bekliyor.

Hi-Level 40" HL40DLK13 Full HD Android Smart Led TV

Hi-Level 40" HL40DLK13 Full HD Android Smart Led TV, 1920x1080 Full HD görüntü kalitesi, 3 adet HDMI ve 2 adet USB Media player girişine sahip. Vestel güvencesinde 2 yıl Sunny garanti sunan akıllı televizyon 1.549 TL fiyatı ile tüm A101 marketlerinde müşterilerle buluşuyor.

Samsung Galaxy A30S

6.4" HD+ AMOLED Sonsuz-V ekran ve 8 çekirdekli işlemci ile gelen Samsung Galaxy A30S'de 4 GB RAM, 64 GB depolama bulunmakta. 16 MP ön kamera, 25MP+5MP+8 MP arka kamera sensörü cihazda yer almakta. 2 yıl Samsung Türkiye garantisi ve 2.799 TL fiyatı ile alıcıların beğenisine sunulan ürün A101 marketlerinden satın alınabilmekte.

Samsung Galaxy Tab A SM-T510 Tablet

Samsung Galaxy Tab A SM-T510 tablet 1.299 TL fiyatı, Exynos7904A (1.8GHz+1.6GHz, Octa Core) işlemcisi, 10.1 inç LCD ekranı, 2 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza özellikleri ile her yerde rahat bir kullanım sağlıyor. 6150 mAh pil gücü ve 2 yıl Samsung Türkiye garantisi bulunan ürün tüm A101 marketlerinde satışta.

Akıllı Saat, USB Bellek ve Dahası

Şık tasarımı ile ön plana çıkan PIRANHA Akıllı Saat, gerçek HR sensörü ile nabız ölçeme, uyku izleme, kan oksijen seviyesi ve aktivite kalori ölçümü yapabiliyor. 2 yıl garantisi bulunan ürün 59,95 TL fiyatı ile bu hafta tüm A101 marketlerinde.

A101, PIRANHA Bluetooth Hoparlörü alıcıların beğenisine sunuluyor. 45 mm süper bası, TF kart ve USB girişi, sesli arama özellikleri yanı sıra 2 yıl garantisi bulunan hoparlör 49,95 TL fiyatı ile satışta.

iOS-Android uyumlu, 300 mAh şarj kutusuna sahip PIRANHA Bluetooth Kulaklık, 2 yıl garantisiyle sadece 49,95 TL’den bu hafta A101 raflarında yerini alıyor.

Önemli belgeler ve fotoğraflar GOSMART 64 GB Smart USB Bellek ile güvenle saklanıyor. OTG desteği olan tüm cihazlar ile uyumlu olan ürün 2 yıl garantisi ile birlikte sadece 44,95 TL. 32 GB hafızası bulunan GoSmart USB bellek ise aynı özelliklere sahip olup 29,95 TL ‘den ihtiyaç sahipleri ile buluşuyor.

Sizler gelen ürünler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!