Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (29 Ocak)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım. Bu hafta BİM'e gelen teknolojik ürünler ve A101'e gelen teknolojik ürünler oldukça dikkat çekici görünmekte.

Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var. BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları ile vatandaşlar uygun fiyata teknolojik ürünleri satın alabiliyor. Lafı daha fazla uzatmadan ürünlere göz atalım.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta BiM mağazalarına 4 adet teknolojik ürün geldi.

Dijitsu 65 inç Uydu Alıcılı Smart TV

Dijitsu marka 65 inç 3840x2160 çözünürlük sunan akıllı televizyon 4.999 TL'den satışa sunuldu.

Wireless Kulaklık

Kablosuz kulaklık 49,90 TL'den satışta.

Polosmart Akıllı Bileklik

0.96 inch TFT ekrana sahip olan Polosmart bileklik 49.90 TL'den satışta.

Işıklı Wireless Speaker

Işıklı kablosuz haporlör 69.90 TL'den satışa çıktı.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

A101 mağazalarına da bu hafta yeni teknolojik ürünler geldi. Xiaomi ürünleri bu hafta dikkat çekenler arasında.

Toshiba 58UL3A63DT 58" Ultra HD Smart Led TV

Toshiba 58UL3A63DT 58" Ultra HD Smart Led TV'de 4K Ultra HD görüntü kalitesi, 4 adet HDMI ve 2 adet USB Media player girişi bulunuyor. Youtube, Netflix, Prime video'ya kolayca ulaşılabilmesiyle evde geçirilen zamanları daha keyifli hale getiren bu özel ürün 3 yıl Vestel garantisi ile 4.499 TL’den tüm A101 marketlerinde.

Toshiba 49LL2A63DT 49" Full HD Smart LED TV

Toshiba 49LL2A63DT 49" Full HD Smart LED TV'nin kullanışlı özellikleri arasında dahili HD uydu alıcısı, 3 adet HDMI ve 2 adet USB media player girişi bulunuyor. Ücretsiz montaj ve 3 yıl Vestel garanti sunuluyor. Bu ürün 2.999 TL fiyatıyla tüm A101 marketlerinde.

Lenovo M10 Tablet, Huawei Y5 2019

Lenovo M10 tablet 1.199 TL'den satışta.

Huawei Y5 2019, 1.699 TL'den satışta.

Xiaomi Ürünleri

Xiaomi Mi Tv Stick 299 TL'den satışa çıktı.

Xiaomi Mi Earbuds 2 Kulaklık 129 TL'den satışa çıktı.

Xiaomi Mİ Wi-Fi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı 95 TL'den satışa çıktı.

Sizler gelen ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın! Telegram kanalımıza katılarak hem sorular sorabilir hem de teknolojik ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Telegram kanalımıza burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.