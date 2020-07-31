Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (31 Temmuz)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım. Bu hafta BİM'e gelen teknolojik ürünler ve A101'e gelen teknolojik ürünler oldukça dikkat çekici görünmekte.

Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var. BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları ile vatandaşlar uygun fiyata teknolojik ürünleri satın alabiliyor. Lafı daha fazla uzatmadan ürünlere göz atalım.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Geçtiğimiz hafta herhangi bir teknolojik ürün satışa çıkarmayan BİM, bu hafta yeni teknolojik ürünlerini satışa sundu.

Dijitsu 65'' Ultra HD Smart Led TV

65 inç Dijitsu marka Ultra HD çözünürlük sunan led tv 3.699 TL'den satışta.

Bluetooth Kulaklık

Bluetooth 5.0 bağlantısına sahip olan ve toplamda 7 saate kadar kullanım sunan kulaklıklar 49.90 TL'den satışa sunuldu.

Bluetooth Hoparlör

1200 mAh bataryaya sahip Bluetooth hoparlör, 49.90 TL'den kullanıcıların beğenisine sunuldu.

HomeTech 10.000 mAh PowerBank

5V2A giriş voltajı ve 5V2.1A çıkış voltajına sahip HomeTech marka 10.000 mAh powerbank 69.90 TL'den BİM'de satışa çıktı.

Hasır Kordonlu Akıllı Saat

Su Geçirmez IP67 Teknolojisi ile gelen 1.3” IPS dokunmatik ekrana sahip akıllı saat 99.90 TL'den satışta.

3.0 USB Bellek 64 GB

70 MB/s data transfer hızına sahip 64 GB USB bellek 59.90 TL'den satışa sunuldu.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

A101'e geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da pek çok teknolojik ürün geldi. Bu hafta televizyon yağmuru var.

Samsung 55RU7300 55" UHD Curved TV

Samsung 55RU7300 55" UHD Curved TV ince tasarımı ve kavisli ekranı, UHD uydu alıcısı, 3 adet HDMI ve 2 adet USB girişi yanı sıra Youtube, Netflix uygulamalarına kolay erişim sağlayarak evde geçen zamanları daha keyifli hale getiriyor. 2 yıl garantisi olan ürün bayram haftasında 4.999 TL’den tüm A101 marketlerinde.

Elton EL32DAB3037 32" Uydu Alıcılı Led Tv / Hi Level 50UHL650 50" ULTRA HD Smart Led TV

A101'e gelen bir diğer televizyon ise Elton EL32DAB3037 32" Uydu Alıcılı Led Tv. Dâhili uydu alıcısı, 2x8 W ses çıkışı, 2 adet HDMI ve 1 adet USB girişi bulunan televizyon, 2 yıl Sunny garantisi ve 899 TL fiyatı ile alıcıların beğenisine sunuluyor.

Hi Level 50UHL650 50" ULTRA HD Smart Led TV, bu hafta A101'e gelen bir başka televizyon modeli. UHD uydu alıcısı, 2 adet HDMI, 1 adet USB Media player girişi olan bu akıllı televizyon Vestel servis güvencesinde 2 yıl garantisiyle 2.099 TL'den satışta.

Reeder P13 / Honor 8S

6.1" HD ekranı, 3 GB RAM’i, 16 GB dâhili hafızası, 5 MP ön ve 8 MP arka kamerası, 4080 mAh bataryası ve 2 yıl garantisi bulunan Reeder P13, 1.299 TL fiyatı ile tüm A101’lerde satışa çıktı.

Honor 8S haftanın fiyat/performans ürünlerinden biri olarak bu hafta A101 marketlerinde yerini alıyor. 5.71” damla çentikli geniş ekranı, 4 çekirdekli 2.0 GHz işlemcisi, 3 GB RAM ve 64 GB dâhili hafızası olan ürün 13 MP arka, 5 MP ön kameraya sahip. 3020 mAh pil kapasitesi olan ürün 2 yıl Honor Türkiye garantisi ile sadece 1.799 TL fiyattan A101 marketlerinde.

Xiaomi Mi Band 4, Xiaomi PowerBank, G300s Gaming Mouse ve dahası

50 m derinliğe kadar su geçirmeyen Xiaomi Mi Band 4, renkli Amoled dokunmatik ekrana ve 6 eksenli sensöre sahip. Bu özelliklerin yanı sıra kalp atışını düzenleme, uyku takibini kontrol etme gibi fonksiyonları da bulunan akıllı bileklik 179 TL’den tüm A101 marketlerinde.

Xiaomi 10.000 mAh Powebank, Type-C ve Micro USB girişlerine sahip. 2 yıl garantiyle satışa sunulan ürünün fiyatı 79,95 TL.

Xiaomi Earbuds S Bluetooth Kulaklık, 300 mAh şarj kutusu batarya kapasitesi, 43 mAh kulaklık batarya kapasitesi, çağrı cevaplama, mikrofon, oyun modu özelliği ve 2 yıl garantisi de bulunuyor. 139 TL fiyatı ile raflarda yerini alan ürün tüm A101 marketlerinde satışta.

Programlanabilen 9 tuştan istenilen herhangi bir komutunu veya çok komutlu bir makroyu atayabilen, 7 farklı renk seçeneğine sahip Logitech G300S Gaming Kablolu Mouse 2 yıl garantisiyle 149 TL fiyattan satışa sunuldu.

OTG destekli cihazlar ile uyumlu olan GoSmart 64 GB Smart USB Bellek 2 yıl garantisi ile sadece 44,95 TL’ye satışa sunulurken GoSmart 32 GB Smart USB Bellek ise 29,95 TL fiyatı ile raflarda yerini alıyor.

A101 mobil uygulamasını hemen aşağıdan indirebilirsiniz. Sizler gelen ürünler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! En yeni ve en güncel haberlere sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.