Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (4 Aralık)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım. Bu hafta BİM'e gelen teknolojik ürünler ve A101'e gelen teknolojik ürünler oldukça dikkat çekici görünmekte.

Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var. BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları ile vatandaşlar uygun fiyata teknolojik ürünleri satın alabiliyor. Lafı daha fazla uzatmadan ürünlere göz atalım.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta BİM mağazalarına herhangi bir teknolojik ürün gelmedi.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

A101'e bu hafta birden çok teknolojik ürün geldi.

Hi Level HL49FAL403 49'' Ultra HD Android Smart D-Dual Led TV

3 adet HDMI girişi, 2 adet USB girişi bulunan Hi Level HL49FAL403 49'' Ultra HD Android Smart D-Dual Led TV, 3.099 TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

Hi Level HL43DLK13-TNR 43'' FHD Uydu Alıcılı Android Smart Led TV

Dahili uydu alıcısı, dahili Wi-Fi bağlantısının yanında 3 adet HDMI ve 2 adet USB giriş özellikleri ile keyifli vakit geçirmeye olanak sağlayan Hi Level HL43DLK13-TNR 43'' FHD Uydu Alıcılı Android Smart Led TV bu haftanın cazip teknolojik ürünleri arasında yerini alıyor. 2 yıl Sunny garanti kapsamındaki ürün 2.299 TL fiyatıyla A101 marketlerinde.

Piranha Akıllı Saat, Bluetooth Kulaklık ve Dahası

Piranha'nın akıllı saati 69.95 TL'den satışa sunuldu. Piranha'nın Bluetooth kulaklık modeli ise 59.95 TL'den satışta. Aşağıda yer alan görselden ürünlere göz atabilirsiniz.

Sizler gelen ürünler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! Telegram kanalımıza katılarak hem sorular sorabilir hem de teknolojik ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Telegram kanalımıza burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.