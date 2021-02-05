Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (5 Şubat)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım. Bu hafta BİM'e gelen teknolojik ürünler ve A101'e gelen teknolojik ürünler oldukça dikkat çekici görünmekte.

Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var. BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları ile vatandaşlar uygun fiyata teknolojik ürünleri satın alabiliyor. Lafı daha fazla uzatmadan ürünlere göz atalım.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta BİM'e çok fazla teknolojik ürün geldi. Oyuncular için klavye ve video çekenler için ışık gibi ürünler bu hafta gelen ürünler arasında.

Klavye, Işıklı Tripod, Kulaklık ve Dahası

Gaming Klavye 54,90 TL'den satışta.

Nostaljik radyo 99.90 TL'den satışa sunuldu.

Işıklı telefon tutucu 139.00 TL'den satışa çıktı.

Yüz takipli telefon tutucu 119.00 TL'den satışta.

Kablolu kulaklık 9.95 TL'den satışa sunuldu.

Kablosuz mouse 49,90 TL'den satışta çıktı.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

A101 mağazalarına bu hafta geçtiğimiz hafta olduğu gibi televizyon, akıllı telefon ve aksesuar olmak üzere ürünler geldi.

Samsung 55TU8300 55" 4K Curved Crystal UHD TV

55 inçlik 4K çözünürlük sunan Samsung 55TU8300 televizyon 5.699 TL'den satışta.

Reeder P13 Blue Max 2020, Elton TV ve dahası

Reeder P13 Blue Max 2020, 6.49" HD ekrana sahip. 4 GB RAM, 65 GB dâhili hafızasına sahip olan cihaz 8 MP ön kamerası ve 13 MP + 2 MP arka kameraya sahip. Telefon 1.699 TL fiyatıyla bu hafta A101 marketlerinde.

Toshiba 50UL3A63DT 50" Ultra HD Smart Led TV, 3.699 TL'den satışa çıktı.

Elton EL32DAB3037 32" Uydu Alıcılı Led Tv, 1.299 TL'den satışta.

Piranha bileklik 59.95 TL fiyat etiketine sahip.

Piranha kulaklık 44.95 TL'den satışa sunuldu.

Sizler gelen ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın! Telegram kanalımıza katılarak hem sorular sorabilir hem de teknolojik ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Telegram kanalımıza burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.