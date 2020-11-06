Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (6 Kasım)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım. Bu hafta BİM'e gelen teknolojik ürünler ve A101'e gelen teknolojik ürünler oldukça dikkat çekici görünmekte.

Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var. BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları ile vatandaşlar uygun fiyata teknolojik ürünleri satın alabiliyor. Lafı daha fazla uzatmadan ürünlere göz atalım.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

BİM'e bu hafta bir adet televizyon geldi.

Dijitsu 65 Inç TV Smart LED Uydu Alıcılı

1920x1080 çözünürlüğünde 178 derece geniş görüş açısına sahip olan Dijitsu marka 43 inçlik TV, 1.699 TL'den satışta.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

A101 mağazalarına her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni teknolojik ürünler geldi. İşte A101'e gelen teknolojik ürünler.

Samsung 55RU7300 55" UHD Curved TV

55 inç 4K UHD çözünürlük sunan Samsung Curved TV 4.999 TL'den satışa sunuldu. Televizyonda 2 adet USB girişi bulunuyor ve USB'den film oynatma özelliğine sahip.

Hi Level HL49FAL27 49" Full Hd Android Smart Led TV

Hi Level HL49FAL27 49" Full Hd Android Smart Led TV dahili HD uydu alıcısı, 3 adet HDMI ve 2 adet USB girişine sahip. Sunny güvencesinde 2 yıl garanti sunan bu akıllı televizyon 2.299 TL fiyat etiketine sahip.

Reeder P13 Blue ve Dahası

Reeder P13 Blue, 6.1" HD ekranı, yüz tanıma ve parmak izi okuyucu özellikleri ile kullanımı son derece keyifli bir ürün. 3 GB RAM, 16 GB dâhili hafızası (128 GB arttırılabilir hafıza) sayesinde bilgileri güvenle saklayabilen telefon, 5 MP ön kamerası ve 8 MP arka kamerası ile en güzel anıları ölümsüzleştiriyor. Kaçırılmayacak cep telefonu, 2 yıl garantisi ve 1.299 TL fiyatıyla bu hafta A101 marketlerinde.

300 mAh şarj kutusu ve 43 mAh kulaklık batarya kapasiteleri, çağrı cevaplama ve mikrofon özellikleri ile 2 yıl garantisi bulunan Xiaomi Earbuds sadece 129 TL fiyatıyla A101 marketlerinde satışa sunuldu.

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