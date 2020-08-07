Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (7 Ağustos)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım. Bu hafta BİM'e gelen teknolojik ürünler ve A101'e gelen teknolojik ürünler oldukça dikkat çekici görünmekte.

Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var. BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları ile vatandaşlar uygun fiyata teknolojik ürünleri satın alabiliyor. Lafı daha fazla uzatmadan ürünlere göz atalım.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

BİM, bu hafta sadece bir adet televizyon satışa sundu.

Dijitsu 50’’UHD Uydu Alıcılı Televizyon

50 inç Dijitsu marka Ultra HD çözünürlük sunan led tv 1.999 TL'den satışta.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

A101'e geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da pek çok teknolojik ürün geldi.

Hi Level 55'' Ultra Hd Android Smart Led TV

Hi Level 55'' Ultra Hd Android Smart Led TV dahili uydu alıcısı, 3 adet HDMI ve 2 adet USB girişi yanı sıra 2x8W ses çıkış özellikleri ile evde geçen zamanları daha keyifli hale getiriyor. 2 yıl Sunny garantisi bulunan ürün 2.849 TL’den tüm A101 marketlerinde satışa sunuldu.

Hi Level HL43DLK13-TNR 43'' FHD Uydu Alıcılı Android Smart Led TV

Hi Level HL43DLK13-TNR 43'' FHD Uydu Alıcılı Android Smart Led TV, Dâhili HD uydu alıcısı, 3 adet HDMI ve 2 adet USB girişi ve Sunny güvencesinde 2 yıl garanti ile satışa çıktı. 1.649 TL fiyatı ile müşterilerle buluşan ürün A101 marketlerinden satın alınabiliyor.

Piranha Drone ve dahası

Piranha Akıllı Drone, özel günlerini kayıt altına alırken teknolojiyi de yakından takip etmek isteyenlerin beğenisine sunuldu. 1200 mAh güçlendirilmiş pili, Wi-Fi bağlantılı kamerası, otomatik kalkış-inişi, havada sabitleme ve 360 derece dönebilme özellikleri ile de dikkat çeken ürün 2 yıl garantisi ile 189,95 TL’den satışta.

Satışa çıkan diğer ürünler ise şu şekilde:

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