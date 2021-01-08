Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (8 Ocak)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım. Bu hafta BİM'e gelen teknolojik ürünler ve A101'e gelen teknolojik ürünler oldukça dikkat çekici görünmekte.

Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var. BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları ile vatandaşlar uygun fiyata teknolojik ürünleri satın alabiliyor. Lafı daha fazla uzatmadan ürünlere göz atalım.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta BİM'e çok fazla teknolojik ürün gelmedi.

Bluetooth Kulaklık, Telefon Tutucu ve Powerbank

Bluetooth kulak içi kulaklık 39,90 TL'den satışa çıktı.

Sensörlü wireless şarj ve telefon tutucu 49.90 TL fiyat etiketine sahip.

Taşınabilir şarj aleti 10.000 mAh kapasitesi ile 49, 90 TL'den satışa sunuldu.

Spider tripod telefon tutucu 24,90 TL'den kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Telefon parmak tutucu 19,90 TL'den satışta.

Tüm ürünler şu şekilde:

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

A101 mağazalarına da bu hafta yeni teknolojik ürünler geldi.

Samsung 40N5000 40'' Full HD TV

Samsung 40N5000 40'' Full HD TV, dahili uydu alıcısı, 1 adet USB girişi ve 2 HDMI girişi, 20 W ses çıkış gücü ile televizyonunu yenilemek için cazip bir seçenek. 2 yıl Samsung Türkiye garanti olan ürün 2.499 TL’den alıcıları ile buluşuyor.

Saba SB32F100 32" Uydu Alıcılı Led TV / Redmi 9

Saba SB32F100 32" Uydu Alıcılı Led TV, 2 HDMI girişi ve 2 USB girişe sahip. Televizyon 1.299 TL'den satışta.

Redmi 9, 2.399 TL fiyat etiketi ile satışta.

Huawei Band 4, Piranha Akıllı Saat ve Dahası

Huawei Band 4, 179 TL'den satışa çıktı.

Piranha akıllı saat 89.95 TL'den satışta.

GoSmart 10.000 mAh powerbank 44.95 TL'den kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Sizler gelen ürünler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! Telegram kanalımıza katılarak hem sorular sorabilir hem de teknolojik ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Telegram kanalımıza burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz