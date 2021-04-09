Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (9 Nisan)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım. Bu hafta BİM'e gelen teknolojik ürünler ve A101'e gelen teknolojik ürünler oldukça dikkat çekici görünmekte.

Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var. BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları ile vatandaşlar uygun fiyata teknolojik ürünleri satın alabiliyor. Lafı daha fazla uzatmadan ürünlere göz atalım.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta BİM'e gelen teknolojik ürünlerin listesi şu şekilde:

Dijitsu 43 Inç Full HD Uydu Alıcılı TV, 1.999 TL'den satışa çıktı.

Sessiz Kablosuz Mouse, 29.90 TL'den satışa sunuldu.

Dexim 10.000 mAh Powerbank 49.90 TL'den satışta.

Yaka Mikrofonu 29.90 TL'den satuşa çıktı.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

A101'de bu hafta satışa çıkan teknolojik ürünler şu şekilde:

TCL 10SE 128 GB akıllı telefon 2.199 TL'den satışta.

Sunny SN-7016 7" Tablet 399 TL'den satışta.

Toshiba 50UA2063DT 50" 4K Android Smart Led TV 4.499 TL'den satışta.

Ledolet Rgb 9 W Led Ampul 34.95 TL'den satışa sunuldu.

WD Harici Hard Disk 1 TB, 359 TL'den satışta.

Go Smart 128 Gb Smart Usb Bellek 59.95 TL'den satışta.

Xiaomi Mi Earbuds 2 Kulaklık 129 TL'den satışta.

Philips Kablolu Gaming Mouse 129 TL'den satışa sunuldu.

Philips SPT6602 Kablosuz Klavye Mouse Set 119 TL'den satışta.

Philips SPK-7344 Kablosuz Mouse 49.95 TL'den satışa çıktı.

Sizler gelen ürünler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! Telegram kanalımıza katılarak hem sorular sorabilir hem de teknolojik ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Telegram kanalımıza burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.