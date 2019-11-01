Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (1 Kasım)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta yeni gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım. BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları oldukça dikkat çekici görünüyor. Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Geçen hafta çok fazla teknolojik ürün satışa çıkarmayan BİM, bu hafta iki adet akıllı telefon satışa çıkardı.

Huawei Y5 (2018)

Huawei Y5 (2018), BİM'de satışa çıktı. 5.45 inçlik ekrana sahip olan Huawei Y5 (2018), gücünü MediaTek MT6739 yonga setinden almakta. Akıllı telefonda 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Cihazın arka tarafında 8 MP çözünürlüğünde kamera sensörü ön tarafında ise 5 MP çözünürlüğünde kamera sensörü yer alıyor. 3020 mAh bataryadan beslenen Huawei Y5 (2018), 899 TL'cen BİM'de satışta.

Xiaomi Redmi Go

Xiaomi Redmi Go, BİM mağazalarında yerini aldı. 5 inç ekrana sahip olan Redmi Go, Snapdragon 425 yonga setinden güç alıyor. Akıllı telefonda 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Redmi Go'nun arka tarafında bir adet 8 megapiksellik kamera sensörü bulunuyor. Ön tarafta ise 5 MP kamera sensörü yer alıyor. 3.000 mAh bataryaya sahip olan Redmi Go'nun BİM'deki satış fiyatı 599 TL.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

A101'de bu hafta pek çok teknolojik ürün mevcut. A101'de bu hafta bir adet televizyon ve akıllı telefon satışa çıktı. Kablosuz kulaklık, modem ve USB bellek olmak üzere birçok ürün mağazalarda.

49 inç Hi-Level LED TV

Hi-Level marka 49 inç dahili uydu alıcılı LED TV A101'de satışa çıktı. Televizyonda 1 adet SCART girişi, 2 adet HDMI girişi ve 1 adet USB girişi alanı bulunuyor. Televizyonun satış fiyatı 1.699 TL.

Vestel Venus V6

Vestel Venus V6, A101 mağazalarında yerini aldı. 5.7 inç ekrana sahip olan akıllı telefonda Snapdragon 450 yonga seti bulunuyor. 3 GB RAM'e sahip olan Venus V6, 32 GB dahili depolama alanı ile geliyor. 13MP + 5 MP olmak üzere iki adet arka kamera sensörü ile gelen cihaz, 8 megapiksel ön kameraya sahip. 3.3366 mAh batarya ile gelen akıllı telefon 899 TL'den satışta.

Piranha Bluetooth Kulaklık ve Hi-Level USB Bellek

Piranha marka Bluetooth kulaklıklar ve Hi-Level marka USB bellekler A101'de kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Samsung Mikrodalga Fırın

Son olarak Samsung marka mikrodalga fırın A101'de satışa sunuldu. 23 Litre kapasiteye sahip olan mikrodalga fırın 399 TL'den satışta.