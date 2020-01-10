Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (10 Ocak)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta yeni gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım.

BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları oldukça dikkat çekici görünüyor. Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

BİM'e bu hafta sadece bir adet akıllı telefon geldi.

Meizu Note 8

Meizu Note 8 BİM'de satışa sunuldu. Cihazda 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı bulunuyor. 3.600 mAh bataryadan beslenen Meizu Note 8, Snapdragon 632 yonga setinden güç alıyor. Cihaz 1.150 TL'den satışta.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta A101'e pek çok teknolojik ürün geldi. Gelin hep beraber bu hafta A101'e hangi teknolojik ürünler gelmiş bakalım.

Samsung 40N5000 40'' Full HD TV

Samsung'un 40 inçlik televizyonu A101'e geldi. 20W ses çıkış gücüne sahip olan Samsung TV'de 3 HDMI girişi ve 2 USB girişi bulunuyor. Televizyon 1.999 TL'den satışta.

Hi Level 43'' 43 HL650 Full Hd Smart Led TV ve Redmi 8

Hi Level'ın 43 inçlik televizyonu A101 mağazalarında satışa çıktı. 1 adet Usb girişi ve 2 adet HDMI girişine sahip olan cihaz 1.499 TL'den mağazalarda yerini aldı.

Redmi 8, A101'e geldi. Snapdragon 439 yonga setinden güç alan Redmi 8, 5.000 mAh bataryadan besleniyor. Cihaz 1.149 TL fiyat etiketi ile raflarda yerini aldı.

USB Bellek, Ağ Genişletici, Klavye-Mouse ve Dahası

Sandisk'in 64 GB'lık USB belleği 59.95 TL'den, Toshiba'nın 32 GB'lık USB belleği ise 29.95 TL'den satışa sunuldu. Mercusy marka kablosuz ağ genişletici 69.95 TL'den satışa çıktı. A4 Tech'in kablosuz klavye-mouse seti 65 TL'den raflarda yerini aldı.