Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (11 Ekim)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta yeni gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım. BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları oldukça dikkat çekici görünüyor.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Geçtiğimiz hafta çok fazla teknolojik ürün satışa çıkaran BİM'de bu hafta çok fazla teknolojik ürün yok. BİM'e bu hafta uygun fiyatlı akıllı telefon geldi. Xiaomi Redmi 6A BİM'de 849 TL'den satışta. Gücünü MediaTek MT6761 (Helio A22) yonga setinden alan cihazda 2GB RAM ve 16GB dahili depolama alanı bulunuyor. 3000 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihaz 5.45 inçlik ekran ile geliyor.

BİM'e Altus marka tost makinası geldi. Tost makinası 149 TL'den satışta. Kumtel marka elektrikli ısıtıcı 99 TL'den satışta. Son olarak Kiwi marka XL Sürahi Mikser 149 TL'den raflarda yerini aldı. Kumtel Ankastre Set 899 TL'den satışa sunuldu.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

A101'de bu hafta geçen hafta olduğu gibi teknoloji yağmuru var. Toshiba marka 49 inçlik televizyon 2.799 TL'den satışta. Piranha marka oyuncu klavyesi 34.95 TL'den satışta. Piranha marka gaming mouse 29.95'den satışta. Piranha marka oyuncu kulaklığı 46.95 TL'den raflarda yerini aldı.

A101'e uygun fiyatlı Samsung telefon geldi. Samsung Galaxy A20, 1.499 TL'den satışta. Gücünü Exynos 7884 yonga setinden alan cihazda 3GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı bulunuyor. 4.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihaz 6.7 inç AMOLED ekran ile geliyor.

16 GB'lık Hi-Level marka Micro SD kartlar 19.95 TL'den satışta. 16 GB Smart marka çift girişli USB bellekler 19.95 TL'den satışta. Kiwi marka seramik tabanlı ütü 79.95 TL'den mağazalarda yerini aldı. Sunny marka çelik su ısıtıcı 49.95 TL'den satışta.