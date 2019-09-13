Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (13 Eylül)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz.

BİM’e Gelen Teknolojik Ürünler

BİM'e bu hafta Huawei Y5 akıllı telefon geldi. Huawei Y5, 5.45 inçlik ekrana sahip. Gücünü MediaTek MT6739 işlemciden alan akıllı telefonda 2GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı bulunmakta. Cihazın ön kamerası 5MP çözünürlüğünde. Arka kamerasi ise 8 MP çözünürlüğünde. 3020 mAh bataryadan beslenen Huawei Y5'in BİM'deki satış fiyatı 879 TL.

Motorola'nın telsiz telefonu bu hafta 109 TL'lik fiyat etiketi ile satışta. BİM'e bu hafta 32 GB'lık OTG desteğine sahip USB bellek geldi. Bellek 49.90 TL'den raflarda yerini aldı.

BİM'e 1.2 metre uzunluğunda HYPERGEAR marka Lightning kablo geldi. Kablo 29.90'dan satışta. Son olarak bu hafta BİM'e mikrofonlu stereo kulaklık geldi. HYPERGEAR marka kulaklık 14.90'dan satşta.

A101’e Gelen Teknolojik Ürünler

A101'e bu hafta SUNNY marka 55 inçlik televizyon geldi. Televizyonda 3 adet HDMI girişi, 3 adet USB girişi ve ethernet portu bulunmakta. Televizyon 2.599 TL'den satışta.

A101'e Hi Level marka 40 inçlik televizyon geldi. Televizyonda dahili Wi-Fi ve 2 adet HDMI girişi mevcut. Cihazın satış fiyatı 1.399 TL.

A101'e bu hafta gelen son ürün Vestel Venus Z20. 5.65 inçlik ekrana sahip olan Z20'de 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı bulunmakta. Gücünü Snapdragon 630 işlemciden alan akıllı telefon, 3.400 mAh'lık bataryadan beslenmekte. Cihazın ön kamerası 8 MP çözünürlüğe sahip. Vestel Venus Z20'nin arka tarafında 16MP ve 5MP olmak üzere iki adet kamera sensörü bulunmakta. Akıllı telefon 1.199 TL'den satışta.