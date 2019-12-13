Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (13 Kasım)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta yeni gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım.

BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları oldukça dikkat çekici görünüyor. Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta BİM'e akıllı televizyon başta olmak üzere pek çok teknolojik ürün geldi.

55" Smart Uydu Alıcılı 4K UHD Televizyon

JCV marka akıllı televizyon 2,999 TL'den BİM'de satışa sunuldu. Cihaz 3 yıl garantili ve Vestel servis güvencesinde.

Meizu Note 8

Meizu Note 8, BİM mağazalarında 1.149 TL'den satışa sunuldu. Hemen aşağıda yer alan videodan Meizu Note 8'in özelliklerini öğrenenebilirsiniz.

Trust 10.000 mAh Powerbank

Trust marka 12W/2,4A ve 5W/1A çıkışlı 2 USB portu bulunan powerbank 75 TL'den satışa sunuldu.

AirPods 2

Uygun fiyatlı kablosuz kulaklık arıyor iseniz bu hafta bir BİM mağazasına uğramayı unutmayın! BİM, çok uygun fiyata AirPods 2 satacağını duyurdu. AirPods 2, 13 Aralık'da 849 TL'lik fiyat etiketi ile BİM'de satışa sunulacak.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta A101'e iki adet akıllı televizyon ve bir adet akıllı telefon geldi.

Toshiba 55V5863DAT 55" UHD Smart Led TV

Toshiba marka akıllı televizyon A101 mağazalarında 3.299 TL'den satışa sunuldu. Vestel servis güvencesinde 3 yıl garantili olan cihaz, 3 adet HDMI girişine ve 2 adet USB girişine sahip.

Hi Level 40HL650 40'' Full Hd Smart Led TV

Hi Level marka akıllı televizyon 1.349 TL'den kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Samsung Galaxy A2

Samsung'un giriş seviyesi akıllı telefon modeli olan A2, 699 TL'den satışa çıktı. A2'de 1.6 GHz Joshua Octa-Core işlemci, 1 GB Ram, 16 GB dahili hafıza, 5 MP ön kamera, 5 MP arka kamera ve 2600 mAh pil kapasitesi bulunuyor.