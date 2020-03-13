Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (13 Mart)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta yeni gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım.

BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları oldukça dikkat çekici görünüyor. Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Geçtiğimiz hafta pek fazla teknolojik ürünler karşımıza çıkmayan BİM, bu hafta da pek çok ürün satışa sunulmadı.

Polosmart Akıllı Bileklik

0.96 inch TFT ekrana sahip olan Polosmart bileklik 49.90 TL'den satışta.

Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh

10.000 mAh kapasiteye sahip Dexim marka powerbank 39.90 TL'den mağazalarda.

Reebok Spor Saati

Reebok marka spor saati 115 TL'den satışa sunuldu.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

Geçtiğimiz hafta pek çok teknolojik ürün ile karşımıza çıkan A101, bu hafta da pek fazla teknolojik ürün satışa çıkardı.

Hi Level 55UHL950 55" Ultra HD Smart Led Tv

2.599 TL’den satışa çıkan HI-LEVEL 55UHL950 55” ULTRA HD SMART LED TV, 2 HDMI girişi, dahili uydu alıcısı ve birçok özelliğinin yanı sıra Netflix, Prime Video ve Youtube’a erişim kolaylığı sağlıyor.

Samsung 40N5000 40'' Full HD TV / Samsung Galaxy A10

A101 marketlerinde uygun fiyatlı televizyonlar alıcılarını bekliyor. Dahili HD uydu alıcılı Samsung 40N5000 40” FULL HD TV, 2 yıl Samsung Türkiye garantisi ile ile A101 müşterilerine 1.999 TL ’den satışa sunuluyor.

Samsung Galaxy A10, 6.2” HD+TFT Sonsuz V Ekran ve 5MP ön kamerası ile dikkat çekiyor. Samsung Galaxy A10, 2 GB RAM, 8 çekirdekli işlemci, 32 GB dahili hafıza özelliklerinin yanı sıra yüz tanıma kilidi ile güvenliğinizi sağlıyor. 2 yıl Samsung Türkiye garatisi olan ürün, 3400 mAh pil kapasitesi ile de günlük yaşamda her an ulaşılabilir olmanızı sağlıyor. Cihaz 1.099 TL'den satışta.