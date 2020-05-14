Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (14 Mayıs)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta yeni gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım.

BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları oldukça dikkat çekici görünüyor. Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta BİM mağazalarına Realme akıllı telefon, harddisk, kulaklık ürünleri geldi. Gelin hep beraber gelen ürünlere yakından bakalım.

Realme C2

Realme C2, 6.4 inçlik 750 x 1560 çözünürlük sunan damla çentikli ekrana sahip. MediaTek Helio P22 yonga setinden güç alan Realme C2'de 3 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı bulunmakta. 4.000 mAh bataryadan beslenen Realme C2, Micro-USB portundan şarj olmakta. Android 9 Pie işletim sistemi ile kutudan çıkan Realme C2, 999.00 TL'den satışta.

TRAX Kablosuz Kafa Bantlı Kulaklık

400 mAh Pil Kapasitesi ile gelen kulaklık 89.90 TL'den raflarda yerini aldı.

Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh

Type-C ve Micro Usb çıkışlı powerbank 59.90 TL'den satışa sunuldu.

Kablosuz Klavye Mouse Set

10 metre çekim mesafesine sahip klavye mouse seti 79.90 TL fiyat etiketi ile satışta.

1 TB taşınabilir Harddisk 3.0

USB 3.0 bağlantısı sayesinde tüm aktarım işlemlerinizi hızlıca yapabileceğiniz harddisk 229 TL'den satışa çıkartıldı.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

A101 her hafta olduğu gibi bu hafta da pek çok teknolojik ürün ile karşımıza çıktı.

Toshiba 43LL3A63DT 43” Full HD Smart Led TV

Dahili HD uydu alıcısı ve Wi-Fi bağlantısı, 3 adet HDMI ve 2 adet USB girişi olan ürün, Vestel güvencesinde 3 yıl garantiyle 2.299 TL’den satışa sunuluyor.

Xiaomi Redmi 8 / Honor 7S

6.22 inç HD+ damla ekran, 12 MP+ 2 MP Al arka ve 8 MP ön kamera, 5000 mAh pil gücü, 64 GB dâhili hafıza, 4 GB RAM ve 2 yıl Xiaomi Türkiye garantisi olan Redmi 8, 1.399 TL’den satışa çıktı.

Honor 7S, 5.45” FullView 18.9 yeni nesil geniş ekranı, 13 MP arka ve 5 MP ön kamera, 3020 mAh pil gücü, 16 GB dahili hafızası, 2 GB RAM ve 2 yıl Honor Türkiye garantisi ile sadece 799 TL'den satışa çıkıyor.

Logitech G300S ve Dahası

9 programlanabilir tuştan istediğinize herhangi bir oyun komutunu veya çok komutlu bir makroyu atama özelliğine sahip Logitech G300S Gaming Kablolu Mouse, 200 – 2.500 DPi hassasiyet ayarı, USB bağlantı noktası, 7 farklı ayarlanabilir renk seçenekleri ve 2 yıl garantisi ile 149 TL’den satışta.

A101, aynı zamanda hiç bir kabloya bağlı kalmadan kullanılabilen Logitech MK220 Kablosuz Klavye Mouse seti de 119 TL’den satışa çıkıyor. Logitech M171 Kablosuz Mouse da 54,95 TL'den satışa sunuldu.

SAMSUNG 64 GB Micro SD Kart ile anıları saklamak çok rahat. 100 MB/sn max okuma hızı, 60 MB/sn yazma hızı, 4K video kaydına uygun ve 10 yıl garantisiyle 64,95 TL’den alıcıları ile buluşuyor.

JOYPLUS Kulak Üstü Kulaklık ise dahili mikrofon, ekstra bas performansı, 3,5 m jak girişi ve 2 yıl garantisiyle 24,95 TL fiyatıyla tüm A101 marketlerinde.