Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (14 Şubat)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta yeni gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım.

BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları oldukça dikkat çekici görünüyor. Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

BİM'e bu hafta 3 farklı teknolojik ürün geldi.

Samsung Galaxy A70

Samsung Galaxy A70, 2.599 TL fiyat etiketi ile BİM mağazalarında satışa sunuldu. 6.7 inçlik ekrana sahip olan cihazda 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunmakta. Üç adet arka kamera sensörüne sahip olan akıllı telefon 4.500 mAh'lik bataryadan besleniyor.

Smartfit Akıllı Bileklik

0,96 inç TFT ekrana sahip olan Smartfit akıllı bileklik 90 mAh pil kapasitesine sahip. 2 saatte şarj olabilen cihaz 5-7 gün çalışma vaat ediyor. Akıllı bileklik 59.90 TL'den satışta.

Motorola Kablolu Kulaklık

Gürültü önleyici özel kulaklık jeli ile birlikte gelen 1.2 metre uzunluğundaki kulaklık 19.90 TL'den kullanıcıların beğenisine sunuldu.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta A101'e pek çok teknolojik ürün geldi. Gelin hep beraber tümüne yakından bakalım.

Toshiba 49” Ultra HD Smart Led TV

Ücretsiz montaj hizmeti ile A101 müşterilerine 2.799 TL’den sunulan akıllı televizyonda 3 adet HDMI ve 2 adet USB girişi bulunuyor. 3 yıl Vestek güvencesi ile garantili olan cihaz tüm A101 mağazaların yerini aldı.

Hi Level 39HL560 39'' HD Uydu Alıcılı Led TV / LG Q60

Toshiba'nın yanı sıra 1.199 TL’den satışa sunulan HI-LEVEL 39” HD Uydu Alıcılı Led TV’de televizyonunu yenilemek isteyenler için cazip bir alternatif olarak A101 mağazalarında tüketiciler ile buluştu. Cihazda 1 Scart, 1 USB ve 1 de HDMI girişi bulunmakta.

LG Q60, A101'de satışa çıktı. 64 GB Dahili Hafıza, 6,26” HD + FullVision Ekran, 3 GB Ram, 2,0 GHz sekiz çekirdekli işlemcisi bulunan telefon 1.149 TL’den satışta. Cihazda 16 MP + 5 MP + 2 MP üçlü arka kamera ve 13 MP ön kamera bulunmakta.

Yazıcı, USB Bellek ve Dahası

Piranha Bluetooth Kulaklık, Canon E404 / E414 Çok Fonksiyonlu Yazıcı, 64 GB Smart USB Bellek ve dahası A101 mağazalarında. Hemen aşağıda yer alan görselden ürünlerin fiyatlarına göz atabilirsiniz.