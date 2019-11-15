Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (15 Kasım)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta yeni gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım.

BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları oldukça dikkat çekici görünüyor. Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Geçen hafta çok fazla teknolojik ürün satışa sunmayan BİM, bu hafta herhangi bir teknolojik ürün satışa çıkarmadı.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

A101 geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da pek çok ürün ile vatandaşların karşısına çıktı. Bu hafta A101 marketlerde uygun fiyatlı çok fazla teknolojik ürün var.

Samsung 43" TV

43 inçlik Samsung Marka SMART TV, A101'de yerini aldı. Televizyonda 20 Watt ses çıkışı, 3 adet HDMI portu ve 2 adet USB giriş yer alıyor. Televizyon 2.999 TL'den satışta.

Canon Yazıcı

Canon marka çok fonksiyonlu yazıcı 179 TL'den satışa sunuldu. Cihaz 4800 dpi baskı çözünürlüğüne sahip ve tam dolu kartuş ile beraber gelmekte.

Samsung Galaxy A20

Son zamanlarda uygun fiyatlı bir akıllı telefon arayışı içerisinde iseniz A101'e bir ziyaret etmeyi unutmayın! Samsung Galaxy A20, 1.499 TL'den satışta. Cihaz 3 GB RAM'e ve 32 GB dahili depolama alanına sahip. 4.000 mAh bataryadan beslenen A20, 6.4" HD+ Super Amoled ekran ile gelmekte.

Piranha Bluetooth Kulaklıklar ve USB Kablolar

AirPods'a benzerliği ile dikkat çeken Bluetooth kulaklıklar ve USB kablolar A101'de kullanıcıların beğenisine sunuldu.