Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (17 Ocak)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta yeni gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım.

BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları oldukça dikkat çekici görünüyor. Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Geçtiğimiz hafta çok fazla teknolojik ürün satışa çıkarmayan BİM, bu hafta pek çok teknolojik ürün satışa sundu.

HP Wi-Fi Yazıcı Deskjet 2633 All-In-One

Baskı, tarama, kopyalama fonksiyonlarına sahip yazıcı 189 TL'den BİM mağazalarında yerini aldı.

HP Laptop Çantası 15,6 Essential

Hava geçiren file kaplaması, dolgu malzemesi, ergonomik biçimi, ayarlanabilir omuzaskıları ve tamamen dolgulu arka paneli ile gün boyunca rahatça kullanabileceğiniz HP'nin laptop taşıma çantası 75 TL'den satışta.

HP Kablosuz Mouse

1000 DPI çözünürlüğe sahip HP'nin kablosuz mouse modeli 49.90 TL'den satışa sunuldu.

Notebook Soğutucu

Trust'ın notebook soğutucusu 89.90 TL'den satışa çıktı.

Oyuncu Kulaklık Radius

Yumuşak ve konforlu kulak üstü pedlere sahip olan oyuncu kulaklığı 99 TL'den satışta.

Smart Saat

Rubber kordona sahip olan akıllı saat 85 TL'den satışa sunuldu.

Bluetooth Kulaklık

Tasarıımı ile AirPods'a benzeyen bluetooth kulaklık 49,90 TL'den satışa sunuldu.

HP Notebook

HP'nin dizüstü bilgisayarı 1.799 TL'den satışa sunuldu. Cihazın özelliklerine hemen aşağıda yer alan görselden ulaşabilirsiniz.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

A101 her hafta olduğu gibi bu hafta da pek çok teknolojik ürün ile karşımıza çıktı.

Hi Level 49UHL650 49" Smart Led TV

Hi-Level marka 49 inçlik akıllı led televizyon 1.999 TL'den satışta.

Hi Level HL40DLK13-TNR 40" Full HD Android Smart Led Tv / Samsung Galaxy A2

Hi-Level'ın 40 inçlik akıllı televizyonu 1,350 TL'den satışa sunuldu. Samsung Galaxy A2, 699 TL'den mağazalarda yerini aldı. Cihazların özelliklerine hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

USB Bellek, Klavye Mouse ve Dahası

Hemen aşağıda yer alan görselden bu hafta A101'de satışa sunulan ürünlere göz atabilisiniz.