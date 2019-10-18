Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (18 Ekim)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta yeni gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım. BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları oldukça dikkat çekici görünüyor.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Son günlerde uygun fiyatlı Notebook arayışı içerisine girdiyseniz BİM'e bir göz atın. BİM'e HP marka notebook geldi. HP Notebook'da 4GB RAM ve tümleşik AMD Radeon R5 grafik kartı bulunuyor. Notebook 1.799 TL'den satışta. BİM'e Samsung Galaxy A30 geldi. Samsung Galaxy A30, gücünü Samsung Exynos 7 Series 7904 yonga setinden almakta ve 4GB RAM'e sahip. Cihazın dahili depolama alanı 64GB. Samsung Galaxy A30, 1.799 TL'den raflarda yerini aldı.

Trust marka 10.000 mAh'lık Powerbank 59.90 TL'den satışa çıktı.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

Geçtiğimiz hafta çok fazla teknolojik ürün satışa çıkaran A101'de bu hafta çok fazla teknolojik ürün yok. A101'e uygun fiyatlı televizyon geldi. Hi-Level marka 43 inçli televizyon 1.499 TL'den kullanıcıların beğenisine sunuldu. Honor 9 Lite A101'de satışa çıktı. Gücünü Kirin 659 yonga setinden alan Honor 9 Lite'da 3GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı bulunuyor. Akıllı telefon 1.199 TL'den mağazalarda yerini aldı.

Piranha marka mikrofonlu stero kulaklık 24.95 TL'den satışa sunuldu.