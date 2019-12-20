Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (20 Aralık)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta yeni gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım. BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları oldukça dikkat çekici görünüyor. Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Geçtiğimiz hafta pek çok teknolojiik ürün satışa sunan BİM, bu hafta herhangi bir teknolojilk ürün satışa sunmadı.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta A101'e televizyon ve akıllı telefon başta olmak üzere pek çok teknolojik ürün geldi.

Samsung 43RU7090 43" Ultra HD 4K Smart Tv

Samsung'un 43 inçlik akıllı televizyonu 2.999 TL'den A101 mağazalarında satışa çıktı. 2 yıl Samsung Türkiye garantisine sahip olan akıllı televizyonda 2 adet USB girişi bulunuyor.

Elton EL32DAB3037 32" Uydu Alıcılı Led Tv

Elton marka 32 inçlik dahili uydu alıcılı televizyon satışa çıktı. Televizyon 849 TL fiyat etiketine sahip.

Honor 8S

Honor 8S, A101'de satışa sunuldu. Akıllı telefonda 5 MP ön kamera, 13 MP arka kamera bulunuyor. 2 GB RAM'e sahip olan cihazda 32 GB dahili depolama alanı bulunuyor. 3020 mAh bataryadan beslenen cihaz 899 TL'den satışta.

Kablosuz kulaklıklar, USB bellekler ve dahası.

Sandisk marka 32 GB'lık MicroSD kart 33.50 TL'den Sandisk marka USB bellek ise 32.50 TL'den satışa çıktı. Intum marka bluetooht kulaklık 34.95 TL'den Roxxo marka Micro USB kablo 9.95 TL'den satışta.