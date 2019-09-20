Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (20 Eylül)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

BİM'de bu hafta çok fazla teknolojik ürün satışa çıkmayacak. BİM'e bu hafta Volta marka elektrikli bisiklet geldi. 55 kg ağırlığında olan elektrikli bisiklet maksimum 25 KM hıza çıkmakta. Maksimum 55 KM'ye kadar giden elektrikli bisiklet 1.999 TL'den satışta.

BİM'de bu hafta Samsung Galaxy A30 satışa çıktı. Samsung Galaxy A30, 4GB RAM'e ve 64GB dahili depolama alanına sahip. Octa-Core işlemciden gücünü alan cihazda 4000 mAh batarya bulunuyor. Akıllı telefonun BİM'deki satış fiyatı 1.799 TL.

A101'e Gelen Teknolojk Ürünler

A101'de bu hafta Toshiba'nın 49 inçlik televizyonu satışta. 3 adet HDMI girişi bulunan televizyonda dahili HD uydu alıcısı bulunmakta. Bluetooth teknolojisini destekleyen televizyon 2.499 TL'den satışta.

A101'e Elton marka televizyon da geldi. 32 inçlik ekrana sahip olan televiyon 849 TL'den raflarda yerini aldı. Honor 7S A101'de satışa sunuldu. Honor 7S, 5.45 inçlik ekrana sahip. 3020 mAh bataryadan beslenen akıllı telefonda 2GB RAM ve 16GB dahili depolama alanı bulunmakta. Akıllı telefonun A101'deki satış fiyatı 799 TL.

Canon marka çok fonksiyonlu yazıcı A101'de 179 TL'den satışta. Samsung'un mikrodalga fırını A101'e geldi. Mikrodalga fırın 429 TL'lik fiyat etiketi mağazalarda yerini aldı.

32 GB'lık Sandisk marka Micro SD kartlar 32.50 TL'den satışta. 32GB'lık Sandisk marka USB bellekler 33.50 TL'den satışta.

A4Tech marka kablosuz klavye ve mouse seti 64 TL'lik fiyat etiketi ile A101'de yerini aldı. Piranha marka Bluetooth hoparlör 34.95 TL'den satışa çıktı. Mercusys marka kablosuz ağ genişleticisi 69.95 TL'den satışta.