Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (21 Şubat)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta yeni gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım.

BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları oldukça dikkat çekici görünüyor. Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta BİM'e 3 adet teknolojik ürün satışa sunuldu. Gelin hep beraber BİM'de satışa sunulan teknolojik ürünlere yakından bakalım.

43" FHD Uydu Alıcılı Televizyon

Dijitsu marka 43 inç televizyon 1.299 TL'den satışta. Televizyonda USB ve HDMI portu yer almakta.

Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh Philips

Philips'in 10.000 mAh kapasiteye sahip powerbank'i 59.90 TL'den satışta. Powerbank'te Type-C ve Micro Usb çıkışı bulunmakta.

Bluetooth Hoparlör

Free Sounds marka kablosuz hoparlör 49.90 TL'den satışa sunuldu. Hoparlörde çağrı cevaplama ve müzik kontrol özelliği mevcut.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

Geçtiğimiz hafta çok fazla ürün satışa sunan A101, bu hafta pek çok ürün ile karşımıza çıktı. Gelin hep beraber yakından bakalım.

Samsung 43RU7090 43" Ultra HD 4K Smart Tv

Bu haftanın avantajlı teknolojik ürünlerinden biri, Samsung 43RU7090 43” Ultra HD 4K Smart TV. Ücretsiz montaj hizmeti ile A101 müşterilerine 2.999 TL ’den satışa sunulan ürün, dijital eğlence dünyasının kapılarını aralamak isteyenler için iyi bir tercih gibi görünüyor.

Hi Level HL40DLK13-TNR 40" Full HD Android Smart Led Tv / Honor 7S

1.349 TL’den satışa sunulan HI-LEVEL HL40DLK13 40” HD Uydu Alıcılı Led TV’de A101 mağazalarında yerini aldı.

Uygun fiyatlı akıllı telefon modeli arayışı içerisinde iseniz bir A101'e göz atın. Honor 7S A101'de satışa sunuldu. Honor 7S, 5.45 inçlik ekrana sahip. 3020 mAh bataryadan beslenen akıllı telefonda 2GB RAM ve 16GB dahili depolama alanı bulunmakta. Akıllı telefonun A101'deki satış fiyatı 799 TL.

Bluetooh Hopalör, Kulaklık ve Dahası

Ekstra bass özelliği olan Piranha Bluetooth Kulaklık, 20 Şubat itibariyle A101 mağazalarında sadece 49,95 TL’den satışa sunuldu. Telefon, tablet ve bilgisayar uyumlu, 3Wx2 Stereo ses çıkış gücü olan Piranha Stereo 1+1 Hoparlör de 19,95 TL’den satışta. Sesli arama, 10W power ile güçlü ses sisteminin olduğu Piranha Bluetooth Hoparlör, 20 Şubat’tan itibaren tüm A101 mağazalarında sadece 79,95 TL fiyatı ile alıcılarını bekliyor.