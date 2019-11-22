Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (22 Kasım)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta yeni gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım.

BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları oldukça dikkat çekici görünüyor. Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Geçtiğimiz hafta herhangi bir teknolojik ürün satışa çıkarmayan BİM, bu hafta bir adet akıllı telefon satışa çıkardı.

Vestel Venüs Go

Son zamanlarda uygun fiyatlı bir akıllı telefon arayışı içerisinde iseniz BİM'e bir göz atmalısınız. Vestel Venüs Go BİM'de satışa çıktı. Qualcomm'un Snapdragon 212 yonga setinden güç alan Venüs Go'da 8 megapiksellik arka kamera ve 5 megapiksellik ön kamera bulunuyor. 1 GB RAM'e sahip olan akıllı telefonda 8 GB dahili depolama alanı bulunuyor. 2.350 mAh bataryadan beslenen Venus Go 529 TL'den BİM'de satışa sunuldu.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

Geçen hafta pek çok teknolojik ürün ile kullanıcıların karşısına çıkan A101, bu hafta da pek çok teknolojik ürün satışa sundu.

Sunny 55" TV

55 inçlik Sunny marka Ultra Hd Smart Led TV A101'de satışa çıktı. Cihazda 3 adet HDMI girişi ve üç adet de USB girişi bulunuyor. 2 yıl Sunny garantili cihaz 2.599 TL'den kullanıcıların beğenisine sunuldu.

HI-Level 40" TV

40 inçlik Hi-Level marka televizyon 1.349 TL'den A101 marketlerde satışa sunuldu.

General Mobile GM 6 DS

General Mobile'ın GM 6 DS isimli akıllı telefonu A101'de satışa çıktı. Akıllı telefonda 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı bulunuyor. MediaTek MT6739 yonga setinden güç alan akıllı telefon 3.500 mAh bataryadan beslenmekte. Cihazın A101'deki satış fiyatı 799 TL.

Lenovo S145-15AST Notebook

Lenovo'nun dizüstü bilgisayarı A101'lere geldi. 4 GB RAM'e sahip olan bilgisayarda 128 GB SSD bulunuyor. 15.6 inçlik ekran ile birlikte gelen cihaz 1.499 TL'den satışta.

WD 1 TB Harici Hard Disk

Western Digital'ın 1 TB'lık harici hard diski 299 TL'den satışa çıktı.

Piranha Bluetooth Hoparlör ve A4 Tech Mouse

Piranha marka bluetooth hoparlör 49.95 TL'den satışa sunuldu. A4 Tech marka kablosuz mouse 26.95 TL'den satışa çıktı.