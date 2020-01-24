Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (24 Ocak)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta yeni gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım.

BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları oldukça dikkat çekici görünüyor. Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Geçtiğimiz hafta çok fazla teknolojik ürün satışa çıkaran BİM, bu hafta da yine çok fazla teknolojik cihaz ile karşımıza çıktı. Gelin hep beraber BİM'de satışa sunulan teknolojik ürünlere yakından bakalım.

Huawei Y5 2019

Huawei Y5 2019, BİM mağazalarında satışa sunuldu. Mediatek MT6761 yonga setinden güç alan akıllı telefonda 2GB RAM ve 16GB dahili depolama alanı yer alıyor. 13 MP arka kamera sensörüne 5 MP ise ön kamera sensörüne sahip olan cihazın bataryası 3020 mAh. Akıllı telefon 899 TL'den mağazlarda yerini aldı.

Hometech PC Alfa 8mB Tablet

Hometech marka tablet BİM mağazalarında yerini aldı. 399 TL fiyat etiketine sahip olan tabletin özelliklerine hemen aşağıda yer alan videodan ulaşabilirsiniz.

Telefon Tutucu

Linksmart marka kablosuz şarj teknolojisini destekleyen araç içi telefon tutucusu 49.95 TL'den satışa çıktı.

HDMI Kablo

2 metre uzunluğa sahip 4K görüntü aktarımı yapabilen HDMI kablo 19.95 TL'den satışta.

Kablosuz Şarj Cihazı

Trust marka Qi kablosuz şarj desteğine sahip her türlü akıllı telefonla çalışabilen kablosuz şarj cihazı 42.90 TL'den satışa çıktı.

Oyuncu Mouse ve Mouse Pad

Trust marka kamuflaş oyuncu mouse ve mouse pad 34.95 TL'den satışta.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

Geçtiğimiz hafta çok fazla ürün satışa sunan A101, bu hafta iki akıllı televizyon ve bir akıllı telefon satışa çıkardı. Gelin hep beraber yakından bakalım.

Toshiba 58UL3A63DT 58" Ultra HD Smart Led TV

Toshiba marka 58 inçlik televizyon 3.499 TL'den A101 mağazalarında satışa çıktı. Hemen aşağıdan cihazın nasıl göründüğüne bakabilirsiniz.

Toshiba 43L2863DAT 43" Smart Fhd Led TV / Honor 8C

Toshiba'nın 43 inçlik Led televizyonu 2.099 TL'den raflarda yerini aldı. Dahili HD uydu alıcısına sahip olan televizyonda 1 adet scart girişi, 3 adet HDMI girişi, 2 adet USB girişi bulunmakta.

Honor 8C, A101 mağazalarında satışa sunuldu. Cihaz Snapdragon 632 işlemciden güç almakta. 3 GB RAM'e sahip olan akıllı telefonda 32 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Honor 8C, 1.099 TL'den satışa sunuldu.