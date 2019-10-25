Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (25 Ekim)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta yeni gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım. BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları oldukça dikkat çekici görünüyor. Kullanıcıları kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Geçtiğimiz hafta çok fazla teknolojik ürün satışa sunan BİM bu hafta herhangi bir teknolojik ürün satışa çıkarmadı. BİM'de bu hafta sadece Kumtel marka duvar tipi ısıtıcı 89 TL'den satışa sunuldu.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

A101'de bu hafta pek çok teknolojik ürün geldi. Samsung'un 40 inçlik Full HD çözünürlük sunan televizyonu 1.999 TL'den satışa çıktı. A101'e uygun fiyatlı akıllı telefon geldi. Samsung Galaxy A10, 1.199 TL'den satışta. Samsung Galaxy A10, 2GB RAM'e ev sahipliği yapıyor ve 32 GB dahili depolama alanına sahip. Gücünü Exynos 7884 yonga setinden alan akıllı telefon tüm A101 mağazalarında yerini aldı.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler 25 ekim

Roxxo marka mıknatıslı kulaklık 34.95 TL'den satışta. Sandisk'in 32 GB'lık MicroSD kartı 32.50 TL'den 32 GB'lık USB 3.0 bellek ise 33.50 TL'den mağazalarda kullanıcıların beğenisine sunuldu. Hometech'in uydu alıcısı 75 TL'den raflarda yerini aldı. Son olarak Toshiba'nın 55 inçlik akıllı televizyonu 3.499 TL'den satışa çıktı.