Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (27 Aralık)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta yeni gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım.

BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları oldukça dikkat çekici görünüyor. Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Geçtiğimiz hafta çok fazla teknolojik ürün çıkarmayan BİM, bu hafta iki teknolojik ürün satışa sundu.

Karaoke Mikrofon

BİM'e karaoke mikrofon geldi. 2 farklı renk seçeneği bulunan mikrofonda 1200 mAh'lık batarya bulunuyor. Cihaz 59,90 TL'den satışta.

Smartfit Akıllı Bileklik

0,96 inç TFT ekrana sahip olan akıllı bileklik BİM mağazalarına geldi. Bileklikte 90 mAh batarya bulunuyor. USB girişi ile kolay şarj olabilen akıllı bileklik 69,90 TL'den mağazalarda yerini aldı.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta A101'e pek çok teknolojik ürün geldi. Hadi gelin A101'de bu hafta hangi teknolojik ürünler satışa çıkmış yakından bakalım.

Samsung 55RU7300 55" UHD Curved TV

55 inçlik 4K çözünürlüğe sahip olan ultra ince akıllı televizyon A101'de satışa çıktı. 20 W ses çıkışı bulunan televizyonda 2 adet USB girişi yer alıyor. Televizyon 4.299 TL'den satışta.

Toshiba 43L2863DAT 43" Smart Fhd Led TV ve Honor 9 Lite

Dahili HD uydu alıcıya sahip olan Toshiba 43L2863DAT TV A101 mağazalarına geldi. Televizonda 1 adet Scart girişi, 3 adet HDMI girişi ve 2 adet USB girişi bulunuyor. TV 2.099 TL'den satışta.

Honor 9 Lite, A101'de kullanıcıların beğenisine sunuldu. Honor 9 Lite, Kirin 659 yonga setinden güç alıyor ve 3 GB RAM'e sahip. 32 GB dahili hafızaya sahip olan cihaz 1.099 TL'den satışta.

Kablosuz kulaklıklar, USB bellekler ve dahası

Hemen aşağıda yer alan görselden A101'de satışa çıkan USB bellek, kareoke mikrofonu, USB bellek gibi ürünlerin fiyatlarını öğrenebilirsiniz.