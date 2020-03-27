Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (27 Mart)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta yeni gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım.

BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları oldukça dikkat çekici görünüyor. Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Geçtiğimiz hafta çok fazla ürün satışa sunan BİM, bu hafta pek fazla ürün satışa sunmadı. Bu hafta BİM'e bir adet akıllı telefon ve bir adet powerbank geldi.

Meizu M6T

5.7 inch HD+ ekrana sahip olan Meizu M6, BİM mağazalarında yerini aldı. 3 GB RAM'e sahip olan cihazda 32 GB dahili depolama alanı bulunamakta. Cihaz 799 TL'den mağazalarda satışta.

Philips Taşınabilir Şarj Aleti

10.000 mAh kapasiteye sahip olan powerbank 79.90 TL'den satışta.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

A101 her hafta olduğu gibi bu hafta da pek çok teknolojik ürün ile karşımıza çıktı.

TOSHİBA 49L2863DAT 49” Full HD Smart Led TV

Dahili Wi-Fi ve uydu alıcılı TOSHİBA 49L2863DAT 49” Full HD Smart Led TV ile Youtube, Netflix, Prime video uygulamalarına erişmek artık çok daha kolay. Ücretsiz montaj ve Vestel servis güvencesi ile 3 yıl garantisi olan ürün, A101 müşterilerine 2.499 TL ’den satışa sunuluyor.

HI-LEVEL 43HL660 43” Full Hd Smart Led TV / Honor 8S

HI-LEVEL 43HL660 43” Full Hd Smart Led TV, 1920x1080 çözünürlüğü, 2 HDMI girişi, 1 USB girişi ve daha bir çok özelliğinin yanı sıra 2 yıl Vestel servis güvencesi ile 1.499 TL’den satışa çıkıyor.

HONOR 8S; 5 MP ön kamera, 13 MP arka kamera, çift SIM kart girişi, 2 GB Ramve 32 GB dahili hafızası ile 2 yıl Honor Türkiye garantisi altında 899 TL’den satışta.

GoSmart’ın Teknolojik Ürünleri

Bu hafta pek çok GoSmart ürünü, A101 marketlerinde cazip fiyatlarla satışa sunuluyor.

Bu ürünlerden biri, dokunmatik fonksiyon, sesli asistan, 300 mAh şarj kutusu kapasitesi ve 2 yıl garantisi ile 49,95 TL’den satışa sunulan GoSmart TWS Bluetooth Kulaklık. Bir diğer ürün ise 44,95 TL fiyatıyla satışa sunulan GoSmart 10.000 mAh Powerbank. Mikro USB ve Type-C girişi, 2 adet USB çıkışı ve 2 yıl garantisi olan ürün, tüm A101’lerde.

GoSmart Spor Bluetooth Kulaklık, 2 yıl garantisiyle sadece 29,95 TL’den, iPhone ve Android uyumlu, telefonla görüşme, müzik dinleme özellikleri ve 2 yıl garantisiyle GoSmart Bluetooth Kulaklık ise 22,95 TL’den satışa çıkıyor.

27,95 TL fiyatlı GoSmart Kulak Üstü Kablolu Kulaklık, ayarlanabilir kafa başlığı, dahili mikrofon özellikleriyle 2 yıl garanti kapsamında 26 Mart’tan itibaren tüm A101 marketlerinde satışa sunuluyor.

Hemen aşağıdan ürünlere göz atabilirsiniz.