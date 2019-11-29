Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (29 Kasım)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta yeni gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım.

BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları oldukça dikkat çekici görünüyor. Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Geçtiğimiz hafta çok fazla teknolojik ürün satışa çıkarmayan BİM, bu hafta da yine çok fazla teknolojik ürün satışa çıkarmadı.

Trust Ziva Oyuncu Kulaklığı

Trust marka oyuncu kulaklığı 49 TL'den BİM'de satışa sunuldu.

Trust Ziva Mikrofonlu Kulaklık

Trust marka mikrofonlu kulaklık 39 TL'den satışta.

Trust Kablosuz Mouse

Trust'ın kablosuz mouse modeli 24.90 TL'den mağazalarda yerini aldı.

Polosmart Fanlı & Powerbankli Joystick

Ergonomik tasarıma sahip joystick 29.90'dan satışta.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

Geçen hafta pek çok teknolojik ürün ile kullanıcıların karşısına çıkan A101, bu hafta da yine pek çok teknolojik ürün satışa sundu.

Hi Level 49 inç TV

Hi Level marka 49 inç televizyon A101 mağazalarında 1.999 TL'den satışa sunuldu.

Honor 9X

Honor'un geçtiğimiz haftalarda ülkemizde satışa çıkardığı akıllı telefon modeli A101'de 2.599 TL'den satışa çıktı.

Honor 9X Özellikleri

6.59 inçlik LTPS IPS LCD ekrana sahip olan Honor 9X, gücünü HiSilicon Kirin 710F işlemciden alıyor. 4 GB RAM'e sahip olan akıllı telefonda 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Honor 9X'in arka tarafında toplamda üç adet kamera sensörü bulunuyor. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 48 MP ana + 8 MP geniş açı + 2 MP derinlik sensörü. Akıllı telefonun ön tarafında bir adet 16 megapiksellik açılıp kapanabilen pop-up kamera sensörü yer alıyor.

Honor 9 Lite

Honor 9 Lite 1.099 TL'den A101 mağazalarında satışta.

Honor 9 Lite Özellikleri

5.65 inçlik ekrana sahip olan Honor 9 Lite, Kirin 659 işlemcisinden güç almakta. Cihazda 3GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı bulunuyor. 13 MP + 2 MP olmak üzere cihazda çift ön ve arka kamera yer alıyor.